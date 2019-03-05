🎞 Publicis Groupe Ukraine предлагает рынку перейти на короткие ТВ-ролики

Группа Publicis Groupe Ukraine называет снижение длительности рекламных роликов трендом и объясняет, почему это выгодно всем. «Телекритика» предлагает ознакомиться с доводами рекламистов.

Уменьшение ролика на ТВ спровоцировано изменением предпочтений нового поколения, которое выросло с интернетом и привыкло к быстрому потреблению информации. Это тенденция глобальная и актуальная как для международного рынка, так и украинского.

Бытует мнение, что короткие ролики менее эффективны, чем длинные. Мы решили оценить все плюсы и минусы формата, который станет основным в 2019 году, и разрушить ряд мифов, связанных с их использованием. Как улучшить эффективность ТВ-инвестиций? Есть ли риски для брендов в тенденции к уменьшению длительности роликов? Какие ролики работают наиболее эффективно? Как определить наиболее эффективный сплит роликов по длине? Можно ли спрогнозировать эффективность роликов, которые еще не были в эфире?

Миф №1. Длинные ролики лучше строят охват на ТВ

Оценка отстройки охвата по многим проведенным компаниям с разным креативом показывает, что эффект на медиапоказатели минимальный. Да, потенциально можно недобрать около 1–2% охвата, но при этом, если использовать более короткие ролики, можно значительно выиграть в стоимости охвата.

Миф №2. 15 секунд ролика не хватит, чтобы донести индивидуальность бренда

Мы проанализировали сотни роликов и пришли к выводу, что вне зависимости от темы или вида ролика индивидуальность бренда в основном сосредоточена в 3–6 секундах. Остальное время необходимо, чтобы рассказать историю.

Все, кто когда-либо работал с видеорекламой в интернете, хорошо знакомы с основным правилом – «поймать» внимание зрителя необходимо уже с первых секунд. При этом его необходимо заинтересовать и донести основное сообщение. Теперь это правило становится актуальным и для ТВ-рекламы. Все больше игроков переходит на формат более коротких видео и, похоже, что 15-секундные ролики становятся новым стандартом на ТВ-рынке Украины.

Кроме этого, интернет становится основным каналом коммуникации для многих аудиторий. Сейчас, когда бренды ведут коммуникацию через два экрана – ТВ и digital, они используют длинные ролики на ТВ и короткие в digital. Это создает некий диссонанс в восприятии потребителя и не всегда позволяет донести одну и ту же историю в этих медиа. При этом обсуждается возможность запуска 10–15-секундных видео в интернете, которые нельзя будет пропустить. Таким образом можно получить еще более качественный контакт с потребителем через ТВ и digital, ведь одни и те же ролики можно будет использовать в обоих медиа. А в будущем 15-секундные видео станут единым стандартом видеороликов.

Миф №3. Длинные ролики лучше доносят сообщение и в результате более эффективны

Эффективность роликов включает как влияние на имидж бренда, так и непосредственный эффект на увеличение продаж. Эконометрическое моделирование с точки зрения бизнес-результатов позволяет определить, какие ролики сработали наиболее эффективно для бренда, сравнить их между собой, чтобы выбрать самые эффективные, и понять, что именно делает их таковыми.

К примеру, по результатам эконометрического моделирования видно, что эффективность Image TVC 1 и Image TVC 4 отличается в 5 раз. Далее можно анализировать как внешние условия, в которых выходили эти ролики (медийный вес, клаттер, сезон), так и, собственно, сами креативы (их длину, основное сообщение, эмоциональность истории), что дает возможность получать ответы как по медиатактике, так и по коммуникационной составляющей, в том числе, длительности ролика.

По результатам эконометрических моделей, построенных Publicis Groupe Ukraine на протяжении последних четырех лет, падение эффективности ТВ-рекламы не зависит напрямую от длительности роликов. И часто короткие видео могут влиять на рост продаж даже больше, чем длинные. Это видно на примере роликов TVC1 и TVC2.

Бывают рекламные кампании, в процессе которых рекламодатель переходит с 20–30-секундных роликов на сокращенные их версии (10–15 секунд). В таком случае рост продаж происходит не с такой высокой интенсивностью, но позволяет на 30–50% оптимизировать инвестиции.

Аналогичный эффект и с кампаниями, нацеленными на построение знания. Чаще всего 15-секундные ролики дают рост знания сравнимый или же даже выше, чем 30–45 секундные. Это свидетельствует о том, что короткие форматы имеют как минимум такой же потенциал донести сообщение до потребителя, как и длинные, если использован хороший креатив.

Как определить наиболее эффективный сплит длинных и коротких роликов?

Как показала практика построения моделей, универсальной модели для распределения бюджета между длинными и короткими роликами не существует. Все зависит от специфики бренда, категории, целей коммуникации и, конечно же, креатива. На основе данных специалисты Publicis Groupe Ukraine могут построить индивидуальную эконометрическую модель и на ее базе определить наиболее эффективный сплит.

Можно ли спрогнозировать эффективность для роликов, которые еще не были в эфире?

Если рекламодатель планирует запускать новые ролики или, например, не имеет данных продаж, на основе которых можно оценить реальное влияние инвестиций в ТВ-ролики на продажи бренда, Publicis Groupe Ukraine рекомендует использовать методологию претеста. Этот подход помогает оценить, какой у ролика потенциал прорваться сквозь клаттер и донести желаемое сообщение до потребителя. Эта оценка явно оправдывает свою эффективность на фоне растущей стоимости размещения рекламы на ТВ.

Какие же могут быть аргументы у брендов для перехода на более короткие ТВ-ролики в 2019 году:

Повышение эффективности медиаинвестиций Возможность лучшей синхронизации рекламной кампании на разных экранах (ТВ + интернет) Повышение шансов на успех в борьбе за внимание к сообщению со стороны ЦА Снижение негативных последствий высокой инфляции на общий объем ТВ-поддержки

Дарья Малихатко, Data Sciences директор Publicis Groupe Ukraine: «Эконометрическое моделирование, кроме оценки эффективности ТВ-роликов, конечно же, позволяет оценить влияние и других маркетинговых факторов (цены, наличия на полке, промоактиваций), и эффективность всех медиаканалов, когда-либо используемых брендом. Это позволяет спланировать весь медиасплит бренда максимально эффективно с точки зрения продаж, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, с учетом специфики бренда и его целей».

Денис Сторожук, бизнес-директор медийных сервисов Publicis Groupe Ukraine: «Именно инструменты бизнес-анализа дают практические возможности повысить эффективность продаж для рекламодателей. Как группа мы имеем огромный опыт в эконометрическом моделировании и уверены, что можем действительно помочь практически любому бизнесу, который активно коммуницирует со своей аудиторией в сложных условиях украинского рекламного медиарынка».



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