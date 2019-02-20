😤 Провайдеры кабельного телевидения продолжают занижать свои абонентские базы

Количество абонентов операторов кабельного телевидения в 2018-м уменьшилось на 1,8%, или на 40,3 тысяч и составило 2 199,9 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Из этого количества домашние абоненты составили 2 187,2 тысяч, или 99,4% от общего количества абонентов кабельного телевидения.

В то же время, количество абонентов интернет-провайдеров увеличилось на 0,2%, или на 51,9 тысяч до 26 066,8 тысяч. Из общего числа абонентов 23 354,2 тысяч, или 89,6% составили домашние абоненты.

Также Госстат приводит официально декларированные общие заработки операторов кабельного телевидения. В 2018-м они заработали 2 076,7 млн гривен, из которых 2 028,3 млн гривен – это услуги предоставлены населению. В 2017-м их общий доход был на 11,7% ниже и составлял 1 834,2 млн гривен.

Интернет-провайдеры в 2018-м заработали 12,273 млрд гривен – это на 13,45% больше чем в 2017-м (10 817,9 млн гривен). Из этой суммы 8 823,5 млн гривен составили услуги населению. Из них доход с предоставлением фиксированного (проводного) широкополосного доступа составил 7 977,8 млн гривен (населению – 5 500,5 млн гривен).

Напомним, ранее ведущие телегруппы – StarLightMedia и 1+1 media заявляли, что имеют подписанные договоры на общее число абонентов кабельного ТВ в количестве свыше 4 млн. Телеканалы платного телевидение не раз критиковали украинских операторов ТВ-услуг за андерепортинг – занижение количества реальных абонентов с целью уменьшение оплаты роялти.

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