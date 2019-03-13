🔥 Против телеканала CNN подали иск на $275 млн

Ученик католической средней школы в городе Ковингтон (штат Кентукки, США) Николас Сэндманн замечен на фотографиях и видео, которые получили распространение после инцидента с индейцем Натаном Филлипсом. На материалах мальчик, улыбаясь, стоит лицом к лицу с активистом-индейцем Натаном Филлипсом в окружении сокурсников Сэндманна. В социальных сетях пользователи возмутились, так как подумали, что ребята издеваются над представителем коренного населения страны. Ряд свидетелей, а также руководство школы, проводившее внутреннюю проверку инцидента, подтвердили, что Сэндманн не делал ничего оскорбительного.

Covington Catholic student Nicholas Sandmann files $275 million defamation lawsuit against CNN https://t.co/WTVZpLevyo pic.twitter.com/EAjwfCx0lG — Newsweek (@Newsweek) March 13, 2019

Адвокаты семьи Сэндманн требуют, чтобы медиакомпания заплатила $275 млн в качестве компенсации и штрафа за публикацию ролика с участием подростка. В жалобе против CNN указано, что канал продемонстрировал предвзятость против Дональда Трампа, когда сфокусировал свое внимание на Сэндманне и других студентах из Ковингтона, потому что они носили красные кепки, украшенные лозунгом президента «Сделаем Америку снова великой».

It's pretty clear for anyone that wants to see truth. They followed us to the bus. They were the aggressors. https://t.co/0SmRz9skOZ — Nicholas Sandmann (@RealNickSandman) January 23, 2019

Заметим, похожую сумму адвокаты подростка требовали от The Washington Post – $250 млн за сообщение о том же инциденте. Суд пока иск не рассмотрел.

Как известно, Дональд Трамп имеет спорные отношения с CNN и часто называет телеканал, который последовательно выступает против его политики, «фейковыми новостями».

Фото: Twitter