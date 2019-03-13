🔥 Против телеканала CNN подали иск на $275 млн
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🔥 Против телеканала CNN подали иск на $275 млн

от Telekritika
От Telekritika 21
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Против американского телеканала CNN подали иск от имени ученика, которого заподозрили в издевательстве над индейцем. Сумма компенсации составляет $275 млн.

Ученик католической средней школы в городе Ковингтон (штат Кентукки, США) Николас Сэндманн замечен на фотографиях и видео, которые получили распространение после инцидента с индейцем Натаном Филлипсом. На материалах мальчик, улыбаясь, стоит лицом к лицу с активистом-индейцем Натаном Филлипсом в окружении сокурсников Сэндманна. В социальных сетях пользователи возмутились, так как подумали, что ребята издеваются над представителем коренного населения страны. Ряд свидетелей, а также руководство школы, проводившее внутреннюю проверку инцидента, подтвердили, что Сэндманн не делал ничего оскорбительного.

Адвокаты семьи Сэндманн требуют, чтобы медиакомпания заплатила $275 млн в качестве компенсации и штрафа за публикацию ролика с участием подростка. В жалобе против CNN указано, что канал продемонстрировал предвзятость против Дональда Трампа, когда сфокусировал свое внимание на Сэндманне и других студентах из Ковингтона, потому что они носили красные кепки, украшенные лозунгом президента «Сделаем Америку снова великой».

Заметим, похожую сумму адвокаты подростка требовали от The Washington Post – $250 млн за сообщение о том же инциденте. Суд пока иск не рассмотрел.

Как известно, Дональд Трамп имеет спорные отношения с CNN и часто называет телеканал, который последовательно выступает против его политики, «фейковыми новостями».

Фото: Twitter

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