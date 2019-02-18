Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась

Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News, выражая тем самым протест против выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает inews.co.ua. В своем Twitter журналистка подчеркивает, что она не оголялась полностью – на ней был топ телесного цвета. Но такой крайний ход она выбрала только потому, что не видела никаких других методов быть услышанной.

Напомним, что «выходка» журналистки – не единственная «голая акция» для привлечения внимания к политической проблеме. Виктория Бейтман, преподаватель Кембриджского университета, два раза появлялась в эфирах в знак протеста против Brexit. Она думает, что выход из ЕС не решит сущетсвующие проблемы.

Последний раз ее видели голой 13 февраля в эфире BBC надписью на груди «Brexit оставляет Британию голой».

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