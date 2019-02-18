Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась
МедиатусовкаНовости

Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась

от Telekritika
От Telekritika 14
Главная Медиатусовка Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась

Сестра бывшего министра заграничных дел Великобритании разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit.

Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News, выражая тем самым протест против выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает inews.co.ua. В своем Twitter журналистка подчеркивает, что она не оголялась полностью – на ней был топ телесного цвета. Но такой крайний ход она выбрала только потому, что не видела никаких других методов быть услышанной.

Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась

Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась

Напомним, что «выходка» журналистки – не единственная «голая акция» для привлечения внимания к политической проблеме. Виктория Бейтман, преподаватель Кембриджского университета, два раза появлялась в эфирах в знак протеста против Brexit. Она думает, что выход из ЕС не решит сущетсвующие проблемы.

Последний раз ее видели голой 13 февраля в эфире BBC надписью на груди «Brexit оставляет Британию голой».

Против Brexit: Так не хотела, что аж разделась

Фото: pixabay

Вас так же может заинтересовать

Звезда франшизы Kingsman сыграет молодого Элтона Джона

20.04.2018

Опра дала совет молодежи

09.03.2018

«Схаменіться!»: Притула призвал покончить со «зрадой» в соцсетях

05.12.2016

Павел Вишняков: «Я смотрел и плакал – значит,...

02.03.2018

Телеканал «Прямой» как портрет украинской семьи

02.09.2017

У руля StarLight Brand Content стал Андрей Тюленев

19.10.2018

Тесно связанный с Медведчуком генпродюсер «112 Украина» просит...

07.11.2018

Финал «Телохранителя» стал самым рейтинговым эпизодом в истории...

23.10.2018

Телеканал Fox News готовится к запуску интернет-телевидения

20.02.2018

Netflix использовала документальные кадры в хорроре: допустимо ли...

17.01.2019
FacebookTwitter
0