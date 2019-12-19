Прошел благотворительный марафон «Cніданку з 1+1»

В День святого Николая во время благотворительного марафона в программе «Cніданок з 1+1» Monatik осуществил мечту тяжелобольной девочки, Тина Кароль вместе с Русланом Сеничкиным пекла праздничное печенье, а Jerry Heil тронула исполнением песни о детской мечте. Об этом пишет пресс-служба телеканала.

Открывала марафон в этом году певица и тренер «Голоса страны-10» Тина Кароль, которая появилась вместе с детским хором на террасе под открытым небом. А в студии «Cніданку» у камина зрителей приветствовали Руслан Сеничкин и куратор «Здійсни мрію» Лидия Таран.

«Важно, чтобы дети мечтали без границ. А взрослые должны их стимулировать и поддерживать. И обязательно следует помнить, что у тех, кто приобщается к воплощению детской мечты – собственные тоже осуществляются», – обратилась ведущая в эфире к зрителям.

Праздничные подарки в больницу повезли Егор Гордеев и Евгений Лебедин. Они отправились к пациентам «Охматдета» на супермобиле, созданном по эскизу маленького Ромы Навроцкого, который мечтал, чтобы эта машина спасала детей. Сейчас уникальное авто служит «Охматдета» возит маленьких пациентов на процедуры.

Одним из трогательных моментов выпуска стало осуществление мечты 10-летней Марии Заики, которая борется с тяжелыми заболеваниями. Она старается не терять силы духа. Из-за слабого иммунитета, Маша легко подхватывает вирусы и вынуждена пропускать уроки. Сейчас настроение девочки поднимает творчество артиста и тренера «Голоса страны-10» Monatik. Девочка пришла на «Різдвяний сніданок» и даже не догадывалась, что ее мечта – увидеть любимого певца – осуществится. Monatik с подарком в руках неожиданно появился в студии, а Маша не могла оторвать взгляда от своего кумира. Впереди девочку ждет выход на сцену вместе с артистом во время его концерта. Такая же возможность будет и у победителя лота, который для марафона выставил MONATIK. «Я вообще считаю, что любая мечта должна превращаться в цель. Так и мечта собрать НСК «Олимпийский» появилась очень давно и впоследствии стала целью», – вспомнил в эфире Monatik и посоветовал: «Представляйте свои мечты перед сном, видите это как наяву. Недаром говорят: мечтать не вредно».

Свои лоты предоставили и другие украинские знаменитости: каждый может побороться за чаепитие в компании группы «Время и Стекло»; мастер-класс по контемпу от пар «Танцев со звездами» – телеведущей Людмилы Барбир и хореографа Дмитрия Жука; экскурсию с Олегом Винником за кулисы на его концерте.

Большим спросом пользуется лот от куратора проекта «Здійсни мрію», ведущей ТСН Лидия Таран, — 2 VIP-билета на все прямые эфиры «Голоса страны», «Голоса. Дети» и «Танцев со звездами», а также экскурсия на канал вместе с телеведущей.

А за кольцо с бриллиантами от Тины Кароль пока предлагают почти 45 000 гривен.

Каждый может принять участие в аукционе, а побеждает тот, кто называет наибольшую ставку. Результаты будут объявлены в выпуске ТСН в 19:30.

Напомним, в этом году благотворительный марафон «Cніданку з 1+1» и «Здійсни мрію» реализуется в партнерстве с проектом «Рождественская история с Тиной Кароль». Собранные от аукциона средства традиционно пойдут на осуществление заветных желаний маленьких пациентов больницы с проекта «Здійсни мрію».

Фото: «1+1»

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