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Программа «Вікна-новини» добавляет дневной выпуск

от Telekritika
От Telekritika 430
Главная Новости Программа «Вікна-новини» добавляет дневной выпуск

Теперь новости будут показывать трижды в день.

С 6 апреля информационная программа «Вікна-новини» на СТБ добавляет еще один выпуск в 14:30. Таким образом, «Вікна-новини» будут выходить три раза в день. Об этом сообщила пресс-служба СТБ.

«Первое. Мы живем во времена, когда информация спасает жизнь. Буквально. Второе. Чем сложнее времена, тем ближе мы должны быть к нашему зрителю. Вот два пункта, по которым мы не могли не отреагировать на вызовы, которые изменили нашу с вашей жизнь. Выпуск «Вікон» в 14:30 – это концентрация честных профессиональных новостей, которые позволят нашим зрителям чувствовать себя еще увереннее в информационном шуме», – комментирует решение главный редактор программы «Вікна-новини» Владимир Павлюк.  

Хронометраж дневного выпуска составит 20 минут.

Теперь «Вікна-новини» на СТБ можно увидеть в эфире в 14:30, 17:30 и в 22:00.

Напомним, журналистка телеканала СТБ Яна Брензей стала ведущей информационно-аналитической программы «Вікна-новини».

Фото: СТБ

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