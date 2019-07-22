«Профутбол» откроет новый футбольный сезон на телеканале «2+2»

Новый выпуск футбольно-аналитического ток-шоу «Профутбол» зрители канала «2+2» увидят в воскресенье в 23:00, сообщает пресс-служба вещателя.

В прямом эфире программы – разбор и анализ спорных моментов матчей, подробности подготовки игроков к турнирам, эксклюзивные интервью с украинскими и иностранными футболистами, а также резонансные расследования. В студии проекта ведущие Игорь Цыганык и Александра Лобода подбивают итоги футбольной недели со звездными гостями и экспертами.

Авторы программы анонсируют, что в новых выпусках «Профутбола» ведущие будут проводить среди зрителей розыгрыши, победители получат призы от известных спортсменов.

«В этом сезоне мы готовим еще больше подарков и интересных конкурсов для футбольных болельщиков! Обязательно следите за выпусками «Профутбола» и, возможно, именно вам повезет стать владельцем футболки любимого клуба или мяча с подписями звездных футболистов», – сообщает Александра Лобода.

Напомним, клубы Украинской премьер-лиги не смогли договориться о создании единого телепула на сезон 2019–2020. Матчи «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Десна» будут выходить на каналах группы 1+1 мedia – «2+2» и «УНИАН ТВ».

Фото: «2+2»