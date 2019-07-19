Единого телепула украинской футбольной лиги не будет

Клубы Украинской премьер-лиги не смогли договориться о создании единого телепула на сезон 2019–2020. В ходе заседания 18 июля участников УПЛ четыре клуба выступили против создания единого телепула. Идею его создания не поддержали «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Десна». Остальные восемь клубов проголосовали «за».

Таким образом, клубы вновь самостоятельно будут выбирать телетранслятора для показа своих домашних матчей в УПЛ. Поединки четырех клубов, которые проголосовали «против», вероятно, будут транслировать на телеканалах 1+1 media, тогда как матчи клубов, которые проголосовали «за» – «Медиа Группа Украина».

«Пула нет. Дальше будет так же, как и раньше. Беспредел, как обычно. Не можем договориться. Есть команды, которые с “Плюсами” работают, есть те, кто хотят с телеканалом “Футбол”. Никогда между собой не договорятся», – отметил генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов порталу Tribuna.com.

«Юридически телепул есть. Де-юре – есть, де-факто – нет. Большее количество клубов проголосовало за телепул, но клубы, которые против, судя по всему, готовы не пускать съемочные группы к себе на стадион», – комментирует изданию вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин.

Сегодня клубы УПЛ должны переголосовать по формату чемпионата на ближайшие три сезона, а именно за решение УПЛ до 14 команд в 2020/2021, а затем до 16 команд в 2021/2022. Голосование будет по электронной почте.

На данный момент у УПЛ есть три транслятора, среди которых «Медиа Группа Украина» («Шахтер», «Мариуполь», «Десна», «Ворскла», «Олимпик», «Арсенал-Киев», «Черноморец», «Александрия», ФК «Львов»), 1+1 мedia («Динамо», «Заря»), а также ZIK («Карпаты»).

Напомним, 12 июня УПЛ на заседании сообщила клубам, что есть предложение по единому телепулу от телеканалов «Футбол 1/2» в размере 450 млн гривен (5 млн евро за сезон) за три следующих сезона. Сумма в 5 млн евро, по данным Tribuna.com, ограничена «текущим потолком» «Футболов 1/2», которые до сих пор основную ставку делают на платную модель – продажу каналов кабельным операторам, на которых зарабатывают 1,5 млн евро в год.

Ранее в УПЛ утверждали, что предлагали показывать чемпионат всем, «до кого можно было дозвониться». В списке были «Интер», ICTV, «UA:Перший», «Воля», Меgogo, Eurosport, Setanta и DAZN – и все якобы отказались.

Фото: upl.ua