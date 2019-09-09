Проект «Громада на мільйон. Спеціалісти» возвращается в эфир «1+1»

«1+1» анонсирует премьеру второго сезона проекта «Громада на мільйон. Спеціалісти». Он выйдет в обновленном формате: масштаб станет международным, а участниками будут отдельные украинцы или иностранцы, которые своими креативными идеями меняют жизнь родного поселка или города.

По условиям проекта, участники на неделю отправляются в другие общины для обмена опытом. В новом сезоне будет 16 специалистов из Украины, Финляндии, Германии, Италии, Эстонии и Франции. Каждый из них отвечает за развитие конкретной сферы в своей общине: образования, туризма, гостиничного дела, культуры и медицины. Также опытом обменяются молодежные специалисты, главы и старосты общин.

По словам креативного продюсера «Громада на мільйон. Спеціалісти» Аллы Стащенко, социальное реалити покажет интересный опыт представителей общин из разных уголков Украины и мира, предоставит им возможность найти новые креативные подходы.

«Наши герои ‒ это люди, которые своим ежедневным трудом развивают села и небольшие города Украины и мира, но для воплощения масштабных изменений им порой не хватает нового опыта и понимания креативных подходов. За этими знаниями они отправятся в развитые европейские и украинские общины. А вернутся не только с полезным опытом, но и неожиданным для себя открытием ‒ в отдельных сферах Украина значительно опережает в развитии муниципалитеты Европы», ‒ поделилась Алла Стащенко.

Производством проекта занималась команда «1+1 Продакшн» совместно с программой USAID «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» (DOBRE) и партнером программы DOBRE ‒ Украинским кризисным медиа-центром.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что «112 Украина» запускает новый сезон ток-шоу «Голос народа».

Фото: «1+1»