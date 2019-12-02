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Проект 1+1 media #забутипровік получил престижную европейскую премию в сфере коммуникаций

от Telekritika
От Telekritika 848
Главная ТВБизнес Проект 1+1 media #забутипровік получил престижную европейскую премию в сфере коммуникаций

Результаты премии European Excellence Awards 2019.

29 ноября в Лиссабоне, Португалия, состоялся финал European Excellence Awards 2019, где были отмечены лучшие PR-кейсы года. Победу в одной из основных категорий Change Communications получила кампания 1+1 media #забутипровік, сообщает пресс-служба холдинга.

#забутипровік — это масштабная социальная инициатива, цель которой – противодействие эйджизму и трудовой дискриминации в Украине. Кроме 1+1 media, фаворитами в различных категориях стали проекты компаний Adidas, IKEA, Coca-Cola, Siemens, Deutsche Bank, Microsoft и другие.

«Награда European Excellence Awards – признак того, что мы на правильном пути, а еще это крутой стимул и мотивация двигаться дальше. Горжусь, что о #забутипровік теперь говорят на международном уровне, потому что наша главная задача – достучаться до миллионов людей, вдохновить их поверить в себя и свои идеи, независимо от возраста и других обстоятельств. Спасибо команде, которая работает над проектом с огромной любовью и не собирается останавливаться на достигнутом. Дальше – больше», – комментирует Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media.

Ранее «Телекритика» сообщала о том, что два проекта 1+1 media  попали в шорт-лист премии — #забутипровік и «Тільки нікому не кажи».

Фото: European Excellence Awards

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