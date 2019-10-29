Два проекта 1+1 media попали в шорт-лист престижной PR-премии Европы

29 октября были названы имена финалистов престижной европейской премии в области PR European Excellence Awards 2019.

1+1 media претендует на победу сразу в трех категориях и является единственной медиакомпанией Украины, вошедшей в шорт-лист. Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

Социальная инициатива #забутипровік, цель которой противодействовать эйджизму, стала финалистом в двух категориях — Change Communications и Employer Branding & Recruiting. Кампания будет бороться за первенство с проектами Microsoft, Philip Morris International, Deutsche Telekom и другими европейскими гигантами.

Проект «Тільки нікому не кажи» вышел в финал конкурса в категории «Регионы». Конкурентами 1+1 media в этом направлении будут кейсы из Польши и Молдовы.

Напоминаем, в декабре 2018 1+1 media стала рекордсменом и получила сразу 9 наград престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций украинского рынка Effie за проект о сотрудниках компании «Люди Ідей» и кейс сериала #Школа.

Фото: European Excellence Awards

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