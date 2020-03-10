В трех областях заблокирована незаконная ретрансляция украинских телеканалов

Правоохранители пресекли незаконную ретрансляцию телеканалов во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Львовской области.

По версии следствия, фигуранты создали несколько ООО и ЧП, из-за которых и оказывали противоправные услуги.

«Клиенты могли выбирать удобный для себя «пакет каналов», в который входило не менее 16 известных украинских каналов. Такую схему вероятные злоумышленники применяли на протяжении 2018-2020 годов, а главный офис разместили на Закарпатье», – сообщает прокуратура.

В частности, провайдер ретранслировал каналы «Медиа Группы Украина» («Футбол 1», «Футбол 2», «Украина», НЛО TV, «Индиго tv»), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце») и 1+1 media («1+1», «2+2», ТЕТ, «Бигуди», «Униан ТВ», «ПлюсПлюс»).

По сообщению 1+1 media, пиратов было обнаружено в марте 2018 службой мониторинга группы.

«Вместе с юристами 1+1 media мы неоднократно пытались связаться с нарушителем с предложениями прекратить пиратство телеканалов и заключить лицензионное соглашение. К сожалению, правонарушитель не изъявил желания сотрудничать легально, а потому группой было принято решение обратиться с заявлением о совершении преступления в киберполиции Львовской области», – прокомментировал Александр Папуця, управляющий партнер Smartsolutions Law Group.

«В очередной раз мы отмечаем, что контент – это тоже продукт, поэтому мы как правообладатели будем продолжать активную борьбу против его нелегального использования и распространения. Мы убеждены, что это дело будет направлено в суд после завершения досудебного следствия, но, в любом случае, такие кейсы уже давно не редкость и только подтверждают наши намерения отстаивать свои законные права. С каждым таким новым случаем в Украине становится на одного пирата меньше, а в сознании людей постепенно укореняется понимание того, что в конце концов виновный в правонарушении будет привлечен к реальной ответственности. Отдельная заслуга в этом сотрудников Департамента киберполиции, без которого осуществлять такой большой массив работы по противодействию пиратству было бы сложно», – прокомментировал Вячеслав Миенко, директор по GR группы 1+1 media.

Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&Pay TV StarLightMedia:

«Важно понимать, что борьба с пиратством – это не локальный интерес медиагрупп. Наша цель – как можно быстрее прекратить факты пиратства. Чтобы потенциальные воры боялись даже думать о краже интеллектуальной собственности. Это необходимое условие для работы всех индустрий, связанных с производством контента, инновациями, ответственным потреблением. Компания StarLightMedia как лидер отрасли уже не первый год инвестирует свои силы в борьбу с пиратством. Мы рады видеть результаты этой работы и надеемся, что круг наших партнеров и единомышленников будет только расширяться».

Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента дивизиона Digital&Pay TV StarLightMedia:

«Начало 2020 года для команды Центра мониторинга контента стал чрезвычайно насыщенным и резонансным. К примеру, нам удалось получить два решения суда против провайдеров-пиратов. На данный момент мы имеем уже три таких решения. А в четверг, 5 марта, был проведен уже четвертый обыск. В частности, последний обыск происходил сразу в двух городах (Мукачево и Ровно) у кабельного провайдера, который ретранслировал телеканалы нашей медиагруппы. Поскольку все попытки урегулировать вопрос на досудебном этапе не принесли успеха, было подано заявление в киберполицию. Собственно, во время обыска были изъяты телекоммуникационное оборудование и документация, над которыми будут проводиться экспертизы. Мы благодарны за профессиональную и оперативную работу сотрудникам киберполиции и верим в благоприятный исход кейса».

Эксперт по вопросам интеллектуальной собственности «Медиа Группы Украина» (МГУ) Сергей Чернящук: «За 2019 год в Закарпатской области мы выявили достаточно много фактов пиратства. Увы, но с рядом провайдеров договориться о прекращении незаконного использования наших телеканалов мы не смогли, что и стало причиной подачи заявлений в Киберполицию. Уверен, в этом году мы еще услышим и о других «горе-провайдерах», которые попали в наш мониторинг. Выражаем благодарность правоохранительным органам за качественные расследования по нашим заявлениям».

По сообщению Прокуратуры Львовской области, во время семи одновременных обысков у пиратов было изъято более 120 единиц сетевого оборудования, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, накопители информации, документацию, печати, чеки и черновые записи. Изъятое имущество будет направлено для проведения ряда экспертиз.

Такие действия квалифицированы по ч.3 ст.176 УК Украины (нарушение авторского права и смежных прав).

Напомним, ранее были обнаружены два рекламных агентства, которые занимались размещением рекламы на веб-площадке, нелегально транслировавшей широкой аудитории фильмы, сериалы, телевизионные передачи и другой аудиовизуальный контент.

Фото: Прокуратура Львовской области

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