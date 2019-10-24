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Президент «Радио Свободы» не одобрил намерения ГБР относительно доступа к данным «Схем»

от Telekritika
От Telekritika 464
Главная Новости Президент «Радио Свободы» не одобрил намерения ГБР относительно доступа к данным «Схем»

Джейми Флай заявил, что будет бороться за защиту прав журналистов сообщать правду.

Президент издания «Радио Свобода» Джейми Флай назвал «тревожным» решение суда, которое предоставило следователям ГБР временный доступ к внутренним редакционным материалам журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Любая попытка власти получить доступ к коммуникации и записям журналистов является очень тревожной. Мы поддерживаем работу команды «Схем», которая следует самым высоким журналистским стандартам, и мы будем бороться за защиту прав журналистов сообщать правду, даже если она неудобна для тех, кто занимает руководящие должности «, — заявил Флай.

Напомним, 23 октября стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил разрешение следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». Данное решение суда не поддается обжалованию. Речь идет о выпуске-расследовании «Mr. Petro Incognito» – про тайный отпуск Петра Порошенко на Мальдивах. В ответ редакция программы заявила, что видит ряд угроз и рисков из-за вынесенного судом постановления.

Фото: «Радіо Свобода»

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