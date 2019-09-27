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Пресс-секретарь Зеленского оттеснила от него журналиста «Радио Свобода»

от Telekritika
От Telekritika 523
Главная Новости Пресс-секретарь Зеленского оттеснила от него журналиста «Радио Свобода»

Журналист Сергей Андрушко в этот момент работал над расследованием о главе Офиса президента Андрее Богдане

Пресс-секретарь Юлия Мендель оттеснила журналиста «Радио Свобода» Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Богдану. Видео инцидента вошло в сюжет журналиста.

Отрывок из видео происходящего также опубликовал корреспондент Кристофер Миллер в своем аккаунте в Twitter, отметив, что подобная ситуация ранее случилась и с ним: «Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве. Посмотрите, как пресс-секретарь Зеленского хватает репортера Сергея Андрушко. Мендель сделала то же самое со мной на форуме YES, после того как Зеленский согласился ответить на вопрос».

Пресс-секретарь Зеленского оттеснила от него журналиста «Радио Свобода»

Позже Юлия Мендель прокомментировала инцидент «Радио Свобода» так: «Я не отталкивала Сергея Андрушко. Не надо, пожалуйста».

По словам Мендель, представители медиа пытались попасть в «личное пространство президента», что создавало угрозу его безопасности, пишет «Радио Свобода».

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что намерен дать пресс-конференцию в октябре.

Фото: Офис президента, скриншот Youtube

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