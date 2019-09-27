Пресс-секретарь Зеленского оттеснила от него журналиста «Радио Свобода»

Пресс-секретарь Юлия Мендель оттеснила журналиста «Радио Свобода» Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Богдану. Видео инцидента вошло в сюжет журналиста.

Отрывок из видео происходящего также опубликовал корреспондент Кристофер Миллер в своем аккаунте в Twitter, отметив, что подобная ситуация ранее случилась и с ним: «Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве. Посмотрите, как пресс-секретарь Зеленского хватает репортера Сергея Андрушко. Мендель сделала то же самое со мной на форуме YES, после того как Зеленский согласился ответить на вопрос».

Позже Юлия Мендель прокомментировала инцидент «Радио Свобода» так: «Я не отталкивала Сергея Андрушко. Не надо, пожалуйста».

По словам Мендель, представители медиа пытались попасть в «личное пространство президента», что создавало угрозу его безопасности, пишет «Радио Свобода».

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что намерен дать пресс-конференцию в октябре.

Фото: Офис президента, скриншот Youtube

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