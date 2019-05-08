Премию проекта «Слідство. Інфо» потратили на квадрокоптеры для армии

Об этом пишет в Facebook соучредитель проекта Анна Бабинец.

«Хорошая новость. Премия “Слідство. Інфо”, которую несколько лет назад обещали потратить на нужды армии, наконец дошла до армии. Сегодня получили отчет от прекрасных “Повернись живим”, затраты — около 270 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Журналистка рассказала, что для армии закупили пять квадрокоптеров, четыре комплекта аксессуаров к ним и аккумуляторы. С закупками и консультированием «Слідству» помогал основатель организации «Повернись живим» Виталий Дейнега.

Напомним, в 2015 году журналисты «Слідство.Інфо» получили премию «Свободная пресса Восточной Европы 2015», ее сумма составил 15 тысяч евро. Тогда руководителем проекта был Дмитрий Гнап. Он публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии. 2000 евро действительно были переданы в помощь армии, 3900 евро пошли на «оперативные расходы организации», 9100 евро находились в банковской ячейке Гнапа. Детали истории выяснились в феврале, когда Гнап ушел из организации заниматься политической деятельностью.

Фото: Слідство. Інфо