Премьера нового ток-шоу с Ольгой Фреймут состоится на «Интере» 17 сентября

17 сентября на «Интере» пройдет премьера нового ток-шоу об отношениях мужчин и женщин «Роман с Ольгой». Ведущими проекта станут Ольга Фреймут и Роман Кадемин. Шоу будет выходить на телеканале со вторника по пятницу в 16:00.

В программе будут обсуждать неоднозначные ситуации с мужской и женской точек зрения. Например, как отреагирует мужчина, если жена сообщит ему, что станет суррогатной матерью? Что делать влюбленной паре, если мама девушки категорически против парня из-за его татуировок по всему телу и на лице? Ведущие нового ток-шоу будут детально разбираться в каждой истории. Найти выход из ситуаций участникам программы также помогут психологи, юристы, сексологи, генетики, репродуктологи, тренеры и другие специалисты.

Роман Кадемин рассказал о том, как выбирали название проекта: «Мы перебрали много разных идей. У меня был вариант «Ты и я», к примеру. Но когда на совещании главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин произнес «Роман с Ольгой», стало ясно, что это – 100% попадание. А еще – знак, что для меня этот проект уж точно не случаен».

Ольга Фреймут поделилась впечатлениями от работы с новым партнером: «Рома – это открытие для меня. Он пришел из серьезной журналистики. Он очень глубокий человек, не поверхностный, ответственный, умеющий работать в прямом эфире. А ведущие прямого эфира – это другая категория. Они организованы, четкие, ведущие-спортсмены по существу. А я все воспринимаю эмоционально и не понимаю иногда, ну как можно так реагировать, когда приходят пары, у которых разница в возрасте 30 лет, или суррогатная мама, которая зарабатывает деньги своим материнством? А Роман – мужчина, он сдерживается, потому что является послом всех мужчин Украины. Наверное, таким и должен быть ведущий этого ток-шоу. Учусь у него собранности, и… мне нравится этот симбиоз! Я думаю, что зритель тоже оценит наш дуэт».

По словам руководителя Inter Media Group и автора идеи проекта Анны Безлюдной, в «Романе с Ольгой» соблюдается тот же принцип, что и в остальных шоу телеканала: в них нет актеров. «Это все реальные люди, реальные истории, поэтому, безусловно, мы никого не будем судить. Эти люди хотят проговорить публично те или иные свои ситуации, разобраться в них. Будет корректное, но, очевидно, эмоциональное обсуждение самых разных жизненных историй. Сейчас многим не хватает общения. Хотя часто достаточно просто поговорить – и конфликты снимаются. Даже если не возникает полного принятия ситуации, то хотя бы приходит понимание», – добавила Анна Безлюдная.

Журналисты программы проверяют все факты, о которых рассказывают герои, а в некоторых случаях проводят собственное расследование обстоятельств. «Мы не планируем создавать тепличные условия гостям, которые придут в нашу студию, – говорит Роман Кадемин. – Нам важно разобраться: а почему так случилось, почему мы сегодня говорим об этой истории? Мы хотим достучаться до людей, понять, что ими двигало, как они оказались в этой ситуации? Это получилось неосознанно или же они специально к ней шли? И найти какое-то решение этой ситуации».

Премьера нового ток-шоу об отношениях мужчин и женщин «Роман с Ольгой» состоится 17 сентября в 16:00 на телеканале «Интер».

Напомним, «Телекритика писала о том, что формат нового проекта «Интера» с Ольгой Фреймут скопирован с российской программы.

Фото: «Интер»