Формат нового проекта «Интера» с Ольгой Фреймут скопирован с российской программы

Формат нового ток-шоу телеканала «Интер» с участием Ольги Фреймут похож на формат российского ток-шоу «Мужское/Женское», которое выходит на Первом канале. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с информацией о программах. Оба ток-шоу об отношениях мужчин и женщин.

«Это первое в Украине психологическое ток-шоу об отношениях мужчин и женщин. Каждая тема в этой программе будет рассматриваться и с мужской, и с женской позиций», – сообщает телеканал «Интер».

Российский Первый канал описывает свой проект так: «Ток-шоу об отношениях. В каждом выпуске шоу в студии происходит столкновение мужского и женского взглядов на всевозможные жизненные ситуации. Проект, который пытается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях. В студии обсуждаются самые острые и животрепещущие истории, с которыми приходят герои».

На российском телевидении программа выходит по будням в 16:00. Ведущие программы – актер и кинорежиссер Александр Гордон и Юлия Барановская, бывшая гражданская супруга российского футболиста Андрея Аршавина. Программа в эфире с 2014 года, до этого в сезоне 2013/2014 на канале выходило подобное шоу – «Они и мы».

Тем временем, телеканал «Интер» раскрыл название нового ток-шоу с участием Ольги Фреймут и Романа Кадемина. Программа будет называться «Роман с Ольгой». В эфире телеканала запущен проморолик нового ток-шоу. Пресс-служба вещателя называет его остросюжетным. По задумке сценаристов ролика, Ольга резко стягивает скатерть со стола, по которому идет Роман, он в отместку поджигает шкаф с одеждой Ольги и выбрасывает в блендер вещи из сумочки, включая телефон.

Напомним, 19 августа стало известно, что телеведущая Ольга Фреймут будет в паре с Романом Кадеминым вести ток-шоу об отношениях мужчины и женщины на телеканале «Интер». В осеннем сезоне прошлого года телеведущая вела собственное шоу «Оля» на «Новом канале», которое было закрыто после провальных рейтингов.

Фото: «Интер»