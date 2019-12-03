Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации агентство Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа лишил аккредитации журналистов агентства Bloomberg. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление руководителя штаба Брэда Парскаля.

Он объяснил действия штаба вступлением в предвыборную гонку Майкла Блумберга, владельца Bloomberg, и решением агентства не проводить журналистские расследования в отношении самого Блумберга и других претендентов на президентское кресло из Демократической партии.

Bloomberg объявил, что «не будет расследовать действия своего босса или его конкурентов-демократов, многие из которых занимают высокие посты, но будет продолжать писать критические материалы про Дональда Трампа», — заявил Парскаль. Он отметил, что считает такую практику «тревожной и неправильной».

Главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт отверг обвинения в предвзятости. «Мы честно и беспристрастно писали про Дональда Трампа с момента его выдвижения [на первый срок] в 2015 году и будем продолжать это делать, несмотря на ограничения, наложенные его предвыборным штабом», — цитирует Axios заявление Миклтуэйта.

Миллиардер Майкл Блумберг в конце ноября выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Он заявил, что вступает в президентскую гонку, чтобы «победить Дональда Трампа и возродить Америку».

Голосования в штатах по поводу выдвижения кандидата от демократов начнутся в феврале 2020 года. Съезд партии, на котором будет окончательно определен кандидат, пройдет в июле.

Напомним, журналистку Newsweek уволили из-за статьи о Трампе.

Фото: Bloomberg

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