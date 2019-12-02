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Журналистку Newsweek уволили из-за статьи о Трампе

от Telekritika
От Telekritika 602
Главная Новости Журналистку Newsweek уволили из-за статьи о Трампе

Материал рассказывал о планах президента Америки на День благодарения.

Журналистку издания Newsweek, которая написала фейковую историю о планах президента Трампа на День благодарения, уволили. Об этом сообщает Washington Examiner.

28 ноября Newsweek опубликовал статью Джессики Квонг о том, что президент Америки планировал на День благодарения твитить и играть в гольф. Материал вышел до того, как было публично обьявлено о поездке Трампа в Афганистан. Заголовок статьи гласил: «Как Трамп будет проводить День благодарения? Твитить, играть в гольф и многое другое».

В ответ на это Дональд Трамп опубликовал скриншот статьи и написал у себя в Twitter: «Я думал, что Newsweek обанкротился». 

Представитель Newsweek сообщил изданию: «История была исправлена, а ответственный журналист был уволен. Мы продолжим анализ наших процессов и, если потребуется, предпримем дальнейшие действия».

На данный момент статья сосредоточена на поездке президента и его речи перед войсками, а новый заголовок звучит так: «Как Трамп проводит День благодарения? Твитинг, игра в гольф — и неожиданно войска США в Афганистане».

Фото: Sky News

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