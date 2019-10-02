Правительство назначило заместителей Владимира Бородянского

2 октября Кабинет министров на заседании поддержал распоряжение о назначении новых заместителей министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского. Об этом сообщается на сайте Министерства информационной политики Украины.

Первым заместителем министра стал Анатолий Максимчук, ранее занимавший должность заместителя генерального директора в StarLightMedia.

Также заместителями министра стали Ирина Подоляк и Владимир Шумилин. Ирина Подоляк в прошлом была заместителем председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады VIII созыва.

Владимир Шумилин известен как основатель группы компаний АТМ, которая занимается проектированием и строительством спортивных сооружений.

Напомним, ранее на должность министра культуры, молодежи и спорта Украины Верховная Рада назначила Владимира Бородянского. Правительство ставит перед министерством цель до 2025 года снизить вдвое объем манипулятивного контента и потребление контента государства-агрессора.

Фото: скриншот Youtube, Facebook-страница Владимира Шумилина, «Самопоміч», УНИАН

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