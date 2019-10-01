Бородянскому поставили цель до 2025-го вдвое снизить потребление российского контента

29 сентября Кабинет министров одобрил и внес в Верховную Раду Программу деятельности правительства до 2025 года. Согласно документу, основными целями Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в медиасфере является уменьшение вдвое объема манипулятивного контента и потребления контента государства-агрессора.

«Мы создадим надлежащие условия для рынка медиауслуг, расширим возможности для информирования населения на временно оккупированных территориях, а также будем стимулировать создание качественного информационного пространства путем идентификации манипулятивного контента и реализации программы поддержки создания медиапродуктов, противодействующих информационной агрессии», – говорится в документе.

Согласно целям, поставленным перед Минкультом в медиасфере, украинцы должны реже сталкиваться с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами. В Министерстве обещают особое внимание уделить работе с информационными атаками со стороны России, «чтобы снизить их влияние на граждан Украины, в частности – уменьшить потребление контента государства-агрессора минимум вдвое». По мнению чиновников, это позволит в совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности «уменьшить количество социальных конфликтов».

Какими методами Министерство планирует достигать вышеописанных целей, не сообщается.

Напомним, 29 августа Владимир Бородянский был назначен министром культуры молодежи и спорта, после чего на своей Facebook-странице обнародовал координаторов десяти направлений созданного при министерстве Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. За медиа и информационную безопасность отвечает директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.

Фото: Александра Йорк