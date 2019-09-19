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Права на показ «Теории Большого взрыва» купили за $1 млрд

от Telekritika
От Telekritika 474
Главная Новости Права на показ «Теории Большого взрыва» купили за $1 млрд

Сериал будут показывать на новом видеостриминге HBO Max, который запускается весной 2020 года.

Компания WarnerMedia приобрела права на трансляцию сериала «Теория Большого взрыва» по рекордной цене – сделка обошлась в $1 млрд. Сериал будут показывать на новом видеостриминге HBO Max, который стартует весной 2020 года. Об этом сообщает Advanced Television.

В договор входит показ всех 12 сезонов сериала – 289 эпизодов. Медиа пишет, что ранее сериал полностью нельзя было посмотреть на одной платформе.

«Мы очень рады, что HBO Max станет эксклюзивным потоковым домом для этого комедийного сериала, – сказал в интервью The Hollywood Reporter председатель WarnerMedia Роберт Гринблатт. – Это шоу является одним из крупнейших шоу на телевидении за последнее десятилетие. И тот факт, что мы впервые представим его на потоковой платформе в США – настоящий переворот».

«Теория Большого взрыва»  – американский сериал, который попал в топ-10 самых рейтинговых телешоу США и стал самым длинным ситкомом в истории телевидения.

Ранее «Телекритика» рассказывала подробнее о сервисе HBO Max.

Фото: СBS

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