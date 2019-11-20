После закрытия Moonwalk, HDGO и Kodik падение пиратских плееров продолжится — TorrentFreak

После выведения из строя плеера Moonwalk антипиратские организации BREIN, ACE и MPA взялись за другие сети доставки контента (CDN). Такую инсайдерскую информацию получил сайт TorrentFreak, материал которого переведен украинской антипиратской ассоциацией «Чистое небо».

Журналисты сайта пообщались с сингапурской компанией по кибербезопасности Group-IB. Именно Group-IB, будучи партнером как Интерпола, так и Европола, была информатором относительно деятельности Moonwalk. Например, Group-IB заявляет, что на момент закрытия Moonwalk был даже больше, чем предполагали данные BREIN. BREIN утверждал, что в этой CDN хранилось более 26 000 фильмов и 10 000 ТВ-шоу, а Group-IB считает, что более корректны цифры — 28 258 фильмов и 14 549 ТВ-шоу. Как минимум, они более точные.

Теперь же компания предоставила новую информацию о недавних судебных делах. Group-IB сообщает TorrentFreak, что еще одна крупная CDN с ворованным контентом, известная как HDGO, закрылась по инициативе BREIN и ее партнеров. Кибербезопасники считают, что эти события связаны, так как HDGO использовала часть той же инфраструктуры, что и Moonwalk. «По сравнению с другими сетями доставки контента — HDGO давал новинки быстрее и гарантировал более высокий доход владельцам пиратских сайтов», — прокомментировал Дмитрий Тюнкин, заместитель директора по борьбе с пиратством и защитой бренда в Group-IB.

Еще одна сеть доставки контента — Kodik — также закрылась в результате акции под названием «Прогулка под Луной». Опять-таки Kodik, как считают эксперты, использовал ту же инфраструктуру, что и Moonwalk с HDGO, между Moonwalk и Kodik существовало «соглашение об обмене». Так что судебные активности BREIN могут произвести еще больший эффект.

В краткосрочной перспективе закрытие Moonwalk, HDGO и Kodik может означать серьезный удар по русскоязычному интернет-пиратству. Но Moonwalk, HDGO и Kodik были не единственными игроками на рынке, и в долгосрочной перспективе конкуренты, скорее всего, активизируются. «Кибера» говорят, что на рынке все еще есть 10 CDN с ворованным контентом, в частности — крупные игроки HDVB, VideoCDN и Collaps.

Размещение контента во всех этих сетях происходит автоматически. Сайту, размещающему нелегальный контент, остается встроить плеер к себе на площадку и получать оплату (около $0,6 за 1000 контактов). Некоторые из этих технических провайдеров CDN предлагают веб-модули, которые автоматически заполняют сайты постерами и описаниями фильмов, а в некоторых случаях даже размещают рецензии на фильм.

Напомним, во второй половине октябре сообщалось о закрытии Moonwalk, HDGO и Kodik. Отмечалось, что этими пиратскими плеерами пользовались около 80% российских нелегальных видеоресурсов. После этого в Украине приостановили работу пиратские сайты HDrezka, Baskino, «ГидОнлайн» и KinoGo.

Фото: pixabay

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