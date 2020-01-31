После кодирования спутника количество пользователей 1+1 video выросло на треть

После кодирования спутникового сигнала телегрупп на платформе 1+1 video количество пользователей увеличилось в среднем на 25−35% по каждой программе в онлайне. 29 января телеканал «1+1» был вторым по запросу, согласно Google Trends. Об этом «Телекритике» уведомили в пресс-службе 1+1 media.

Прирост аудитории стримингового ресурса группы в холдинге связывают с кодированием спутникового сигнала телеканалов. «Количество пользователей с 28 на 29 января на платформе 1+1 video увеличилось в среднем на 25−35% по каждой программе в онлайне, — сообщил руководитель проекта 1+1 video Александр Козаченко. – В связи с кодированием спутникового сигнала происходит перераспределение аудитории. Прогнозировано, что пользователи спутникового приема частично перейдут на другие типы вещания, и наши показатели демонстрируют эти изменения. 1+1 video предлагает к онлайн-просмотру 6 каналов группы 1+1 media по доступной цене – 29,99 грн в месяц. Одна подписка дает возможность подключить на одну учетную запись до 5 устройств. В марте мы планируем ввести возможность подписаться на 3 и 12 месяцев, что позволит существенно сэкономить бюджет расходов на просмотр ТВ».

В группе 1+1 media активно развивают проект 1+1 video. «На видеоплатформе 1+1 video мы собрали весь архив программ, который ежедневно пополняется. Также мы предоставляем возможность смотреть любимые каналы онлайн, как на сайте, с помощью веб-технологий, так и на iOS и Android, используя мобильные приложения. 1+1 video работает по двум рекламным моделям и дает доступ к контенту только после просмотра рекламных роликов или после оформления подписки. В последнем варианте пользователям предоставляется возможность смотреть без рекламы всю видеобиблиотеку платформы и онлайн. В свою очередь подписка или реклама позволяют инвестировать в создание нового украинского контента», — добавляет Александр Козаченко.

Отметим, 5 февраля на 1+1 video состоится премьера документального фильма об украинском дизайнере Андре Тане. Производством картины занималась 1+1 Digital Studios.

Напомним, 28 января в 23:59 свой спутниковый сигнал закодировали 22 ведущих телеканала. Зрителям спутникового телевидения эти каналы будут доступны только в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat. Для пользователей эфирного цифрового, кабельного и интернет-телевидения ничего не изменилось. Абоненты бесплатного спутникового ТВ должны сделать выбор в пользу XtraTV или Viasat, или перейти на другой тип приема.

Фото: Александра Йорк

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