Портнов выпустил авторскую программу на «112 Украина» 

3 ноября на телеканале «112 Украина» прошла премьера передачи «ПортNOW» с участием народного депутата пятого и шестого созывов Верховной Рады Украины Андрея Портнова. Об этом сообщает «112 Украина».

В передаче бывший нардеп прокомментировал главные события в Украине за неделю. Об этом сообщает «112 Украина».

Напомним, недавно бывший народный депутат и заместитель главы администрации четвертого президента Виктора Януковича Андрей Портнов пригрозил всей редакции программы «Схемы» публикацией их персональных данных и личной информации.

Фото: Укринформ

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