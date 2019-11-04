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Портнов выпустил авторскую программу на «112 Украина» 

от Telekritika
От Telekritika 574
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В передаче чиновник времен Януковича комментирует события в Украине

3 ноября на телеканале «112 Украина» прошла премьера передачи «ПортNOW» с участием народного депутата пятого и шестого созывов Верховной Рады Украины Андрея Портнова. Об этом сообщает «112 Украина».

В передаче бывший нардеп прокомментировал главные события в Украине за неделю. Об этом сообщает «112 Украина».

 

Напомним, недавно бывший народный депутат и заместитель главы администрации четвертого президента Виктора Януковича Андрей Портнов пригрозил всей редакции программы «Схемы» публикацией их персональных данных и личной информации.

Фото: Укринформ

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