Появились подробности о стриминге от NBCUniversal – Peacock

Comcast и NBCUniversal раскрыли подробности о своем потоковом сервисе Peacock, пишет Variety.

По словам Мэтта Штрауса, главы Peacock, над платформой работают более 600 инженеров. Платформа потоковой передачи основана на инфраструктуре, которую использовала Sky в Великобритании.

Peacock стартует 15 июля и будет предлагать три различных ценовых уровня. До сих пор были слухи о том, что самым большим отличием сервиса от конкурентов является то, что он будет бесплатным. И это оказалось правдой. Однако это будет лишь одним из тарифов сервиса – Peacock Free и в этой подписке зрители будут вынуждены смотреть рекламу.

Итак, три основные подписки Peacock:

бесплатный, с рекламой, без разрешения 4k и с неполной базой контента;

премиум за $4.99, с рекламой, но с 4k и полным доступом ко всем шоу;

расширенный премиум за $9.99 — без рекламы и полной базой.

В основной интерфейс войдут вкладки: тренды, поиск и каналы. Помимо сериалов и фильмов на сервисе можно будет встретить вечерние шоу, новости, спорт и реалити. Также для пользователей будут подобраны каналы с контентом, которые будут ориентированы под каждого индивидуально.

Как и в случае с Disney+, HBO Max и Netflix на Peacock также будут оригинальные сериалы и фильмы, выходящие эксклюзивно на платформе.

NBCUniversal также анонсировали целый ряд сериалов и фильмов, которые появятся на Peacock: The Tonight Show с Джимми Фаллоном и Late night с Сетом Мейерсом, трансляция олимпиады в Токио с тремя ежедневными олимпийскими шоу — Tokyo Live, Tokyo Daily Digest и Tokyo Tonight. С августа 2020 года будет проходить 2000 часов футбольного освещения Премиум-лиги, а с сентября 2020 года — гольф Ryder Cup. Что касается кино, Peacock будет обладать эксклюзивными правами на трансляцию фильмов 2020 года от Universal и не только. В это число вошел «Форсаж 9» и «Мир юрского периода 3».

Напомним, ранее видеостриминг NBCUniversal Peacock объявил свои тарифы.

Фото: Gizmo Writer

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