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Подростки предпочитают узнавать новости через соцсети, а не СМИ

от Telekritika
От Telekritika 204
Главная Диджитал Подростки предпочитают узнавать новости через соцсети, а не СМИ

Исследование предпочтений тинейджеров показывает, что они узнают о текущих событиях через ютьюберов, а не новостные агентства.

Согласно исследованию SurveyMonkey и Common Sense Media, более 75% молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет считают важным следить за событиями в мире. В то же время примерно половина из них ищет новости в YouTube и других социальных сетях, как Twitter и Facebook. Об этом пишет The Next Web.

Опрос 1000 подростков показал, что 60% узнают новости от знаменитостей, инфлюэнсеров и других медиаперсон. Эта статистика еще более удивительна, учитывая, что опрошенные признают: новостные агентства заслуживают большего доверия, чем источники в социальных сетях. Кроме того, 40% тинейджеров считают, что социальные медиаплатформы и инфлюэнсеры «в целом правдивы». По мнению исследователей, это невеселая перспектива будущих медиа, учитывая недавние новости о том, что YouTube продвигает теории заговора и другую дезинформацию. Во многих случаях ютьюберы на самом деле не проводят тщательную проверку новостей. Майкл Робб, старший директор по исследованиям Common Sense, заявил USA Today, что результаты опроса «вызывают беспокойство».

Однако не все считают, что этот сдвиг в потреблении новостей к худшему. Автор книги YouTubers Крис Стокел-Уокер утверждает, что это перемена — просто символ времени. «Тот факт, что молодые люди получают новости из нетрадиционных средств массовой информации, не удивителен, и это вызывает беспокойство, если вы думаете, что большинство взрослых все еще получают новости из традиционных проверенных источников новостей», – сообщил Стокел-Уокер TNW. «То, к чему я обратился в своей книге, – это повышение медиаграмотности – для всех, а не только для подростков, поэтому у нас есть возможность лучше анализировать, что реально, а что фальшиво». 

Также «Телекритика» писала о том, что группа ЛГБТ-ютьюберов подала в суд на YouTube и обвинила видеоплатформу в дискриминации.

Фото: pexels

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