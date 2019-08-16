Представители ЛГБТ подали в суд на YouTube

Группа YouTube-авторов из ЛГБТ-сообщества подала в суд на видеоплатформу и ее материнскую компанию Google, утверждая, что сервис ограничивает их возможности зарабатывать деньги с помощью видео об их сексуальной ориентации. Об этом сообщает Variety.

Иск был подан в федеральный суд Калифорнии во вторник. В среду об этом сообщила газета The Washington Post. «YouTube занимается дискриминационным, антиконкурентным и незаконным поведением, которое наносит ущерб защищенному классу лиц согласно законодательству Калифорнии», – говорится в иске.

В YouTube на иск ответили следующим заявлением: «Мы гордимся тем, что многие создатели ЛГБТ выбрали YouTube как место, где можно поделиться своими историями и создать сообщество. Весь контент на нашем сайте подчиняется тем же правилам. В нашей политике нет понятия сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и наши системы не ограничивают и не демонетизируют видео на основе этих факторов или включения таких терминов, как «геи» или «транссексуалы». Кроме того, у нас есть строгие политики, запрещающие ненавистнические высказывания, мы быстро удаляем контент, который нарушает наши правила, и закрываем аккаунты, которые делают это неоднократно».

Иск был подан от имени GNews!, Бриа Кам и Крисси Чамберс (BriaAndChrissy), Чейза Росса (uppercaseCHASE1), Линдси Амер (Queer Kid Stuff) и Ампа Сомерса (Watts The Safeword). Они утверждают, что YouTube регулярно маркирует их видео как оскорбительные или сексуально откровенные просто из-за их ориентации. Авторы также считают, что их видео регулярно демонизируются и что YouTube исключает их из рекомендаций по содержанию, что приводит к снижению количества просмотров.

В то же время компания не применяет свои политики в отношении контента к пользователям, преследующим создателей ЛГБТ. В иске утверждается: «Популярный, высококачественный и защищенный контент LGBTQ+ ограничен, заклеймлен и демонетизирован как «шокирующий», «неуместный», «оскорбительный» и «откровенно сексуального характера», в то время как гомофобы и расисты могут свободно размещать мерзкий и непристойный контент на страницах и каналах истцов LGBTQ+ и других создателей контента LGBTQ+». Чтобы подтвердить свое мнение, истцы опубликовали видео на YouTube:

В иске также цитируются недавние сообщения New York Times, в которых высказывается предположение, что видео-платформа была частично виновата в избрании крайне правого и гомофобного президента Бразилии Жаира Болсонару. Также есть ссылки на недавние выступления руководителей Google и YouTube на слушаниях в Конгрессе. В дополнение к денежной компенсации в иске также содержится просьба к суду запретить YouTube «подвергать цензуре, ограничению или регулированию свободы слова на основе дискреционного использования или применения дискриминационных, основанных на враждебности или субъективных критериев».

Напомним, недавно «Телекритика» писала, что Россия угрожает YouTube за распространение видео с акций протеста.

Фото: unsplash