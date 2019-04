▶Pixar снимет анимационный сериал Monsters at Work для Disney+

Первую часть «Корпорации Монстров» продолжит новый сериал «Монстры на работе» (Monsters at Work). События в нем будут развиваться спустя полгода после завершения первой части. Проект сосредоточится на проблемах, которые ожидают работников электростанций монстров при переводе их с энергии детских криков на энергию детского смеха.

Озвучат фильм Джон Гудмен (Джеймс Пи Салливан), Билли Кристал (Майкл Вазовски), Дженнифер Тилли (Селия), Джон Ратценбергер (Йети) и другие. В новом сериале появится и новый персонаж, который сыграет главную роль – Тайлор Тускмон. Его озвучит молодой актер Бен Фельдман, известный по ролям в сериалах Numb3rs, Mad Men и Superstore.

Премьера анимационного сериала Monsters at Work в сервисе Disney Plus состоится в 2020 году. Напомним, что до этого на новой платформе также выйдут сериалы «Мандалорец» ( The Mandalorian) и сериал-приквел фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (Rogue One: A Star Wars Story), а также целый набор сериалов о супергероях Marvel, включая Локи, Алую Ведьму, Сокола и Зимнего Солдата.

Напомним, Fox стал официально частью Disney.