Fox официально стал частью Disney

Слияние Fox и Disney завершилось 20 марта 2019 года. В результате этого Disney приобрела права на сериальные и кинофраншизы 21st Century Fox, а также два телеканала и долю онлайн-кинотеатра Hulu.

Оставшаяся собственность компании, к которой относятся вещательная сеть Fox и каналы Fox News и Fox Sports, по условиям сделки перешла в отдельное юридическое лицо – Fox Corporation. Эта компания не присоединилась к Disney и осталась под управлением Руперта Мердока — основателя 21st Century Fox.

Disney теперь владеет правами на следующие франшизы и серии фильмов:

Кино

«Люди Икс»

«Фантастическая четверка»

«Дэдпул»

«Аватар»

«Крепкий орешек»

«Чужой»

«Хищник»

«Планета обезьян»

«Один дома»

«Доктор Дулитл»

«Ледниковый период»

Сериалы

«Симпсоны»

«Футурама»

«Фарго»

«Легион»

«Бруклин 9-9»

«Светлячок»

«Орвилл»

«Родина»

«Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»

«Секретные материалы»

Напомним, Disney продает сеть локальных спортивных каналов в США.