Fox официально стал частью Disney

Слияние Fox и Disney завершилось 20 марта 2019 года. В результате этого Disney приобрела права на сериальные и кинофраншизы 21st Century Fox, а также два телеканала и долю онлайн-кинотеатра Hulu.
Оставшаяся собственность компании, к которой относятся вещательная сеть Fox и каналы Fox News и Fox Sports, по условиям сделки перешла в отдельное юридическое лицо – Fox Corporation. Эта компания не присоединилась к Disney и осталась под управлением Руперта Мердока — основателя 21st Century Fox.
Disney теперь владеет правами на следующие франшизы и серии фильмов:
Кино
- «Люди Икс»
- «Фантастическая четверка»
- «Дэдпул»
- «Аватар»
- «Крепкий орешек»
- «Чужой»
- «Хищник»
- «Планета обезьян»
- «Один дома»
- «Доктор Дулитл»
- «Ледниковый период»
Сериалы
- «Симпсоны»
- «Футурама»
- «Фарго»
- «Легион»
- «Бруклин 9-9»
- «Светлячок»
- «Орвилл»
- «Родина»
- «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»
- «Секретные материалы»
Напомним, Disney продает сеть локальных спортивных каналов в США.