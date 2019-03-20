Fox официально стал частью Disney
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Fox официально стал частью Disney

от Telekritika
От Telekritika 44
Главная Кино Fox официально стал частью Disney

Компания Disney официально завершила сделку по покупке большей части активов 21st Century Fox. Сумма сделки составила $71,3 млрд.

Слияние Fox и Disney завершилось 20 марта 2019 года. В результате этого Disney приобрела права на сериальные и кинофраншизы 21st Century Fox, а также два телеканала и долю онлайн-кинотеатра Hulu.

Оставшаяся собственность компании, к которой относятся вещательная сеть Fox и каналы Fox News и Fox Sports, по условиям сделки перешла в отдельное юридическое лицо – Fox Corporation. Эта компания не присоединилась к Disney и осталась под управлением Руперта Мердока — основателя 21st Century Fox.

Disney теперь владеет правами на следующие франшизы и серии фильмов:

Кино

  • «Люди Икс»
  • «Фантастическая четверка»
  • «Дэдпул»
  • «Аватар»
  • «Крепкий орешек»
  • «Чужой»
  • «Хищник»
  • «Планета обезьян»
  • «Один дома»
  • «Доктор Дулитл»
  • «Ледниковый период»

Сериалы

  • «Симпсоны»
  • «Футурама»
  • «Фарго»
  • «Легион»
  • «Бруклин 9-9»
  • «Светлячок»
  • «Орвилл»
  • «Родина»
  • «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»
  • «Секретные материалы»

Напомним, Disney продает сеть локальных спортивных каналов в США.

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