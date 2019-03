Disney продает сеть локальных спортивных каналов в США

The Yankees, Amazon и Sinclair Broadcast Group достигли соглашения с Disney о покупке одного из самых известных кабельных спортивных каналов Нью-Йорка Yes за $3,47 млрд, сообщает New York Post.

Сделка, на которую согласился Disney, будет касаться 80% Yes, которыми еще не владеют The Yankees. Вместе с Yes компания Disney продает 21 региональный спортивный канал по всей стране. Продажа необходима Disney, так как была условием, при котором контролирующие органы США одобрили сделку на $71 млрд, согласно которой Disney покупает 21st Century Fox, учитывая, что Disney также владеет ESPN.

Для Amazon сделка – способ расширить свой охват контента в области стриминга спортивных мероприятий, в частности транслировать баскетбольные игры Yankees и Brooklyn Nets.

Sinclair Broadcast Group, владеющая 193 местными телеканалами, планирует использовать Yes, чтобы повысить продажи принадлежащих ей телеканалов – таких как Tennis Channel, Stadium или Science Fiction Network Comet – нью-йоркским кабельным компаниям.

Сделка по Yes не требует одобрения Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC). Это удобно для Sinclair Broadcast Group после столкновения с FCC прошлым летом, когда комиссия заставила компанию отозвать запланированное приобретение Tribune Media за $3,9 млрд.

Фото: pixabay