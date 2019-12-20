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Пиратский сайт впервые добровольно заблокировал доступ посетителям

от Telekritika
От Telekritika 882
Главная Диджитал Пиратский сайт впервые добровольно заблокировал доступ посетителям

Причиной стало решение по защите прав интеллектуальной собственности.

Впервые в истории сайт заблокировал доступ сам к себе по антипиратскому решению суда, касающемуся третьей стороны. Об этом сообщает «Чистое небо».

OpenSubtitles — сайт-хранилище субтитров для нелегальных фильмов и сериалов, заблокировал доступ к своему ресурсу.  Причиной стало решение по защите прав интеллектуальной собственности, которое было принято датским судом по сайту Popcorn Time. OpenSubtitles был поставщиком субтитров для этого сайта через коды api.opensubtitles.org и dl.opensubtitles.org, так что эти АПИ должны были быть заблокированы.

Но OpenSubtitles решил отнестись к решению датского суда шире, и теперь он перенаправляет все посещения с датских IP-адресов на страницу с судебным приказом. Приказ размещен на сайте датской группы по борьбе с пиратством RettighedsAlliancen, которая и написала OpenSubtitles письмо о краже контента.

OpenSubtitles — одно из крупнейших пиратских хранилищ субтитров в интернете, куда ежемесячно загружаются миллионы единиц текстового сопровождения для использования правонарушителей. Правообладатели рассматривают распространение субтитров как неотъемлемую часть пиратской экосистемы.

В частности, такой позиции придерживается и RettighedsAlliancen. Действуя от имени нескольких кинокомпаний, группа добилась решения о блокировке доступа на OpenSubtitles интернет-провайдером TDC. В рамках добровольного соглашения несколько других локальных интернет-провайдеров выполнили решение суда. Но OpenSubtitles пошел навстречу правообладателям и заблокировал доступ для пользователей и через других датских интернет-провайдеров.

Напомним, ранее крупнейший пиратский сайт The Pirate Bay запустил свой потоковый видеосервис.

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