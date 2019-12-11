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Крупнейший пиратский сайт запускает стриминговый видеосервис

от Telekritika
От Telekritika 643
Главная Новости Крупнейший пиратский сайт запускает стриминговый видеосервис

Самый известный пиратский сайт улучшил использование торрентов. Их можно смотреть онлайн.

Все больше людей смотрят видео онлайн, пользуясь стриминговыми службами, такими как Apple, Netflix, Disney, и пираты идут в ногу со временем. Крупнейший и старейший пиратский сайт The Pirate Bay запустил свой потоковый видеосервис, пишет The Next Web.

Рядом с заголовками некоторых видео на этом сайте появилась иконка с символом «В». Кликнув на нее, пользователь переходит на стриминговый сервис BayStream, где можно смотреть контент онлайн без скачивания.

Для воспроизведения сервис не использует центральные сервера, как большинство других стриминговых сервисов. Данные BayStream представляют собой те же торренты, размещенные в хранилищах пользователей во всем мире.

Это уже не первая попытка The Pirate Bay реализовать онлайн-просмотр торрентов. В 2016 году сайт позволил прямое воспроизведение в браузере через интеграцию с плагином Torrents Time.

Основанный в 2003 году The Pirate Bay сегодня является крупнейшим порталом для распространения файлов по технологии торрент. Он входит в 200 самых популярных сайтов интернета. Правообладатели всячески стараются закрыть этот портал. Они добились, чтобы Google убрал все ссылки на пиратские сайты с первой страницы своей поисковой выдачи. За неделю трафик из Google у пиратов, включая The Pirate Bay, снизился более чем в два раза. Также Google собирает обращения от правообладателей, удаляя ссылки на нелицензионные материалы из поиска. Ссылки на The Pirate Bay также блокируют Facebook и Microsoft, а сам ресурс недоступен в некоторых странах.

Фото: pixabay

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