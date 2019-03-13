💰 Пиратский ForkPlayer за два года «отмыл» полмиллиона гривен

После расследования дело должно уйти в суд. Сервис уверяет, что доводы киберполиции не соответствуют действительности.

«Подсчитали "отмытые средства" (донаты), получилось 447 тысяч грн за два года, всего $700 в месяц», – сказано в сообщении на Facebook-страничке ForkPlayer. Сервис в очередной раз отмечает, что не занимается пиратством, так как, по заявлениям представителей сервиса, предоставляет платформу для других плейлистов и получает дотации от пользователей.

По предварительным данным, в пиратскую группу входили три человека во главе с жителем Кропивницкого. Создателя приложения, уроженца Кропивницкого Александра Агишева, следователь Нацполиции подозревает в уголовном правонарушении, связанном с незаконными финансовыми операциями. По данным полиции, подозреваемые в 2014 году разработали и начали распространять приложение для Smart TV и Android TV, предоставляющее доступ к платному видеоконтенту и IРTV (около 200 каналов). Они также создали сайт, где разместили инструкции по пользованию пиратским сервисом и данные для оплаты услуг.

Напомним, StarLightMedia и 1+1 media в августе 2018-го пожаловались в киберполицию на ForkPlayer. По данным правоохранителей, ForkPlayer был установлен на 99% смарт-приставок для подключения телевизора к интернету. И работал он не только в Украине, но и в соседних государствах. На сайте сервиса написано, что 6 октября 2017 года его приложение стояло на 1,4 млн устройств.

В декабре киберполиция отмечала, что экспертиза подтвердила ущерб, причиненный 1+1 media в размере 1 981 866 грн, StarLightMedia – в 934 000 грн. Сервис отмечает, что уголовное дело было возбуждено еще год назад. «Уголовное дело было возбуждено 6.03.2018, через два месяца мне прислали (видимо, речь идет о правообладателях. – Ред.) email с предложением заплатить им 1 млн гривень. Как вы видите, из суммы донатов это было просто невозможно», – пишет представитель ForkPlayer. – Всех вас, кто поддерживает проект финансово, также обвинили в финансировании незаконных трансляций телеканалов SLM и 1+1 media».

Напомним, «Телекритика» запустила долгосрочный спецпроект с антипиратской инициативой «Чистое небо», в рамках которого мы будет освещать проблемы культуры потребления ТВ-контента в интернете.

Фото: pixabay