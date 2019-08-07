Перед перезапуском сайт украинского Forbes остановил свою работу

«Украинский медиа холдинг» Сергея Курченко перестал поддерживать сайт издания forbes.net.ua после того, как в сети появилась информация о переходе лицензии на издательство Forbes в Украине к новой компании — словацкой Barecz & Conrad Media. Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на источник.

Ресурс перестал открываться около месяца тому назад. На запрос AIN «что с сайтом» представители UMH не ответили. До этого сайт работал в фоновом режиме. Обновляться он перестал ранее — еще в 2017-ом, когда проект прекратили финансировать.

Открытым остается вопрос контента. На данный момент все старые материалы не доступны. Получит ли к ним доступ новый издатель — неизвестно: редакции AIN.UA не удалось получить ответ на этот вопрос ни у одной из сторон.

Отметим, доменный адрес с forbes.ua на forbes.net.ua был изменен в 2016 году после того, как компания Forbes Media отозвала права на использование бренда. С тех пор сайт forbes.ua не работал. В июле 2019-го перестал работать и сайт forbes.net.ua. В июне 2018 года лицензия UMH на право издавать Forbes в Украине официально завершилась.

Напомним, новым издателем, по информации AIN, может стать словацкая Barecz & Conrad Media. Она уже издает Forbes в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Forbes в Украине могут перезапустить к концу 2019 года. По предварительным данным, новым главредом «Forbes Украина» станет Екатерина Горчинская. Ранее «Телекритика» также опрашивала медиаменеджеров о возможном перезапуске «Forbes Украина».

Фото: Forbes