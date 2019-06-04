Будет или нет: медиаменеджеры о запуске «Forbes Украина»

Украинский медиарынок снова в тонусе. Позавчера в виде достоверного слуха по рынку пронеслась новость (с космической скоростью), что авторитетное бизнес-издание Forbes возвращается на рынок. Для всех, кто занимается экономической журналистикой, работа в таком журнале – это пик профессиональной карьеры. Но насколько сейчас удачный момент для его очередного старта?

Мы спросили у экс-команды «Forbes Украина» и представителей деловых медиа, чего ждать от перезапуска, насколько это хорошая идея и сможет ли издание быть объективным, незаангажированным и прибыльным с учетом состояния экономики. На наши вопросы ответили: Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes в 2010–2013 гг.; Евгений Шпитко, главный редактор Mind.ua и экс-главред «Forbes Украина» в 2015–2017 гг.; главный редактор LIGA.net Борис Давиденко; экс-главред Delo.ua Екатерина Венжик; главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина и Илья Чудновский, СЕО ekonomika+ (Delo.ua, MMR.ua и WOMO.ua).

Наши вопросы звучали так:

Как считаете, сейчас удачный момент, чтобы перезапускать в Украине Forbes? Сможет ли новый издатель, компания Barez&Conrad Media, сделать издание прибыльным? Учитывая политическую специфику состояния экономики, насколько объективным и незаангажированным сможет быть издание? На ваш взгляд, каким главным редактором будет Екатерина Горчинская? Какая ее самая сильная профессиональная сторона? Есть ли у «Forbes Украина» шанс стать заметным и уважаемым среди остальных франшиз? Что для этого нужно? В медиакругах часто говорят о том, что в Украине очень сложно собрать высокопрофессиональную журналистскую команду в такое авторитетное деловое издание. Что вы думаете по этому поводу? Кого бы вы поставили на обложку первого номера?

Напомним, словацкая компания Barecz & Conrad Media (держатель франшизы Forbes в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии) пока официально не подтвердила перезапуск Forbes в Украине, но хорошо осведомленный источник AIN подтвердил факт ведения переговоров и заинтересованности издателя украинским рынком. В принципе, это общепринятая практика среди печатных СМИ до последнего не подтверждать, но и не опровергать информацию. Особенно на стадии, когда главный редактор собирает команду и ищет лучших экспертов по рынку. Особенно среди конкурентов. Также 1 июня источники издания The Babel сообщили, что главредом Forbes станет бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post и исполнительный директор Hromadske TV Екатерина Горчинская. Екатерина также работала руководителем отдела расследований «Радио Свобода» и корреспондентом The Wall Street Journal в Украине. На момент написания статьи все еще не было официальных подтверждений от обеих сторон, но «Телекритика» все-таки решил узнать мнение самых известных персон деловых медиа о перезапуске издания и предполагаемом назначении Екатерины Горчинской.

Владимир Федорин,

редактор-основатель Forbes в 2010–2013

Во-первых, официальных подтверждений о запуске Forbes в Украине пока нет. Если предположить, что лицензия действительно выдана, то сейчас, возможно, лучший момент с 2015 года для запуска серьезного издания. Хотя сделать его прибыльным будет достаточно тяжело.

Насколько объективным и незаангажированным сможет быть издание – зависит от команды. Мой прогноз – издание будет объективным и будет отстаивать ценности предпринимательского капитализма.

Чтобы стать номером один среди деловых СМИ, нужно не так много: хорошо работать. Считаю, что Екатерина Горчинская будет сильным главным редактором. Она профессионал. А сильную команду можно собрать месяца за два.

На обложку первого номера я бы поставил Яна Кума (Ян Кум – американский предприниматель и программист, сооснователь и CEO мессенджера WhatsAp. – Ред.).

Евгений Шпитко,

главный редактор Mind.ua, экс-главный редактор «Forbes Украина» в 2015–2017

Barez&Conrad Media год назад приезжали в Украину и изучали рынок. Возможно, по итогам проведенных в Киеве встреч они приняли решение таки рискнуть и инвестировать в Украину. Но, мне кажется (и я им озвучивал это мнение), им понадобится местный партнер (возможно, они его таки нашли) или опытная управляющая команда. Как ни странно, рынок печати сейчас на подъеме (если так можно выразиться, так как наблюдается очень низкое предложение), поэтому шанс сделать издание прибыльным есть. При этом новый Forbes Украина может быть объективным и незаангажированным – все зависит от профессионализма команды и от того, будет ли она мотивирована делать хороший продукт, а не заниматься самолюбованием.

Насколько сейчас удачный момент, чтобы перезапустить Forbes в Украине – зависит от целей издателя и его партнеров: влияние, печатная версия, онлайн-версия, ивенты и т. д. Это долгий процесс, переговоры даже с существующими лицензиарами обычно ведутся до полугода. Поэтому, скорее всего, договоренность была достигнута давно (лето – осень 2018 года). С учетом того, что судебный процесс между УМХ и Forbes LLC закончился совсем недавно (кстати, тут бы изучить с юридической точки зрения, не было ли фальстарта), то начать вести подготовку к запуску в Украине словаки смогли только сейчас.

Поскольку «чистых» деловых медиа на рынке очень мало, а людей на рынке еще меньше (мы в Mind находимся в постоянном поиске персонала), собрать крутую команду будет очень тяжело. К тому же, недавно открылся the page, готовится к запуску еще одно деловое онлайн-СМИ. Рынок будет перегрет.

С предполагаемым главным редактором мы лично не знакомы. Запрос от нашего издания на комментарий был проигнорирован, не совсем понимаю, зачем скрываться.

Если говорить о том, станет ли «Forbes Украина» заметным среди остальных франшиз, то я не уверен, что в этом направлении существует какое-либо соревнование. Есть издания, которые ориентируются на контент о внутреннем рынке (как «Forbes Россия» при первом издателе или «Forbes Украина» большую часть своего существования). Есть франшизы, которые до 50% журнала заполняют переводными материалам, а региональным бизнесам уделяют мало внимания. Когда наша команда работала над Forbes, мы старались в стиле, подходе к темам и форме подражать американскому «Форбсу» и отчасти российскому: рассказывать истории, исследовать рынки. Первая команда делала его более политизированным и ориентированным на «олигарховедение». Хотелось бы, чтобы новая команда продолжила наш путь. Хорошо бы начать выпуск с обновления «Рейтинга богатых», тогда бы текущий лидер и попал бы в него (жаль, интриги нет).

Борис Давиденко,

главный редактор LIGA.net

Очевидно, что издание о бизнесменах лучше запускать на растущей экономике. И, если действительно приняли решение, значит издатель с оптимизмом смотрит в украинское будущее. Сделать прибыльной удастся, скорее всего, печатную версию, онлайн – скорее всего, нет. Насколько я знаю, у Barez&Conrad Media значимую часть выручки на других рынках составляют ивенты. Повторить это же в Украине будет не так уж и просто.

Екатерина Венжик,

экс-главред Delo.ua

Радует, что, несмотря на достаточно пессимистичные прогнозы относительно роста украинской экономики, а соответственно и потенциала рекламного рынка, Forbes решился на перезапуск в Украине. Возможно, они смотрят на ситуацию более оптимистично. Возможно, их ресурсы позволяют рассматривать выход на точку безубыточности (если стратегия это подразумевает) в перспективе 3–5 лет, когда рынки должны пойти в рост. Заангажированность издания зависит не от состояния экономики, а от позиции главреда (ну и от команды, конечно), и я верю, что Катя Горчинская обеспечит это в полной мере. Действительно, с квалифицированными финансово-экономическими журналистами и особенно редакторами на рынке сейчас сложно, но давайте будем откровенны: многие ушли в другие сферы не потому, что не хотели заниматься экономической журналистикой, а потому, что заниматься ею стало фактически негде и крайне невыгодно с точки зрения доходов. Так что сбор классной команды – вопрос ресурсов. Адекватные зарплаты вполне могут собрать адекватных специалистов.

Сергей Щербина,

главный редактор «РБК-Украина»

Рынок слаб, и задача сделать бизнес с нуля даже с уважаемой франшизой – весьма сложная. Что касается конкурентного поля, то с деловыми изданиями сейчас все плохо, так что ниша свободна. Другое дело, есть ли широкий запрос на деловые издания у читателя. А собрать команду всегда реально, если инвестор готов к вложениям.

Илья Чудновский,

СЕО ekonomika+ (Delo.ua, MMR.ua и WOMO.ua)

Медиа – такой же бизнес, как и любой другой. Удачность момента его запуска определяется развитием экономики в целом и готовностью тратить бюджеты на продвижение своего продукта. Если располагать достаточным запасом финансовой прочности и терпением, то любой момент может стать удачным для старта. А по поводу того, «поместится ли» еще одно издание на рынке деловых медиа, рынок – это же не автобус. Чем больше медиа на рынке, тем качественнее контент.

Собрать можно команду любого уровня профессионализма, зависит от того, сколько готовы инвестировать в такую команду – инвестировать либо в готовых профессионалов, либо в воспитание новых (здесь также важно учитывать инвестиции времени).

Конечно, «Forbes Украина» станет заметным как на рынке франшиз, так и в украинских реалиях. Он еще не появился, а его уже обсуждают. Насколько оно будет уважаемым – зависит от качества контента, и это крайне просто: нужно хорошо делать свою работу и любить журналистику. Насколько объективным – зависит от желания издателя и чистоплотности сотрудников. Выйти на окупаемость издание обязательно сможет. Вопрос только, когда.