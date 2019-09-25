Paramount Comedy покажет новый сезон «Южного парка» на украинском языке

2 октября в 23:30 юмористический телеканал Paramount Comedy покажет 23-й сезон сериала в переводе на украинский язык. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы зритель канала смотрел любимые сериалы с минимальным отрывом от мировых премьер. Надеемся, что вы с нетерпением ждете возвращения Кенни и компании на ваши экраны и в вашу жизнь», − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор телеканала Paramount Comedy Украина.

Южный парк − это юмористический мультипликационный сериал. События разворачиваются в городке Саус Парк в штате Колорадо, где живут главные герои − Эрик Картман, Стэнли Марш, Кайл Брофловски, Кенни Маккормик и их друзья. Ребята, познавая мир, попадают в разные передряги. Несмотря на юмористическую составляющую, «Южный парк» затрагивает острые социальные, политические, экономические, культурологические и даже религиозные проблемы.

Напомним, 22 сентября телеканал Paramount Comedy провел марафон, посвященный 25-летию сериала «Друзья».

Фото: Comedy Central