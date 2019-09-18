Paramount Comedy покажет лучшие эпизоды сериала «Друзья»

Развлекательный юмористический телеканал Paramount Comedy, транслирующий зарубежные сериалы на украинском языке, анонсировал проведение телевизионного марафона, посвященного 25-летию с момента выхода культового сериала «Друзья». Марафон пройдет с 6:00 до 18:30.

«25 лет безумная шестерка была для нас не просто друзьями. Они помогали нам отдохнуть после работы, поднимали настроение, когда мы болели, с ними мы начинали свой день и заканчивали его в этой же веселой компании. Присоединяйтесь к нам 22 сентября − проведите день с “Друзьями” и насладитесь крутым юмором!» − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор телеканала «Paramount Comedy Украина».

«Друзья» − это комедийный американский ситком, который вышел на телевизионные экраны в 1994 году и в течение десяти сезонов рассказывал о жизненных приключениях шестерых друзей из Нью-Йорка.

Напомним, что телеканал Paramount Comedy показывает комедийные сериалы, скетчи и популярные стендапы на украинском языке: «Друзья», «Теория Большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Южный парк», «Две девицы на мели», «Майк и Молли», «Бывает и хуже», «Юный Шелдон».

Фото: Viacom