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«Папик» стал лучшим сериалом года на украинском ТВ

от Telekritika
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Главная Новости «Папик» стал лучшим сериалом года на украинском ТВ

Сериал продемонстрировал высокие показатели телесмотрения.

Сериал «Папик», финальные эпизоды которого вышли в эфире «1+1» 12 декабря 2019 года, прошел с высокими показателями телесмотрения и стал лучшим сериалом года на украинском ТВ, сообщает пресс-служба телеканала, ссылаясь на данные исследования* ТВ-аудитории ИТК.

16-серийка «Папик» завоевала расположение аудитории уже с первых серий, демонстрируя высокие показатели телесмотрения в эфире и активное обсуждение в соцсетях канала. Две финальные серии прошли с рейтингом 6,8% и долей 22,3% по аудитории 18-54 (50+) и стали лучшей программой дня. Также, по итогам сезона, проект стал лучшим сериалом года на украинском ТВ. Так, средний рейтинг комедии составил 6,5%, а доля — 22,9% по аудитории 18-54 (50+). Общая аудитория сериала за весь период его показа составила 11,4 млн телезрителей по аудитории 4+ (вся Украина).

«Лирические комедии − один из самых любимых жанров аудитории канала «1+1». Нам кажется, что нам удалось точно понять вкусы нашей аудитории, и показатели телесмотрения это подтверждают. Надеемся, что наш заключительный в 2019 году премьерный сериал «Отмороженный» также положительно воспримут зрители», − говорит генеральный продюсер канала «1+1» и директор телевизионного бизнеса Максим Кривицкий.

Главные роли в проекте исполнили Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая. Производство продукта обеспечила Студия «Квартал 95».

*Оператор панели − Nielsen; мониторинг − Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены «1+1». Данные предварительные на 13.12.2019 года.

Напомним, что скоро в эфир выходит комедийный сериал «Отмороженный».

Фото: «1+1» 

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