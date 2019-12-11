На «1+1» состоится премьера сериала «Відморожений» с Дзидзьо в главной роли

16 декабря в 21:45 на «1+1» состоится премьера 16-серийного комедийного сериала «Відморожений», главную роль в котором исполнил певец, актер, тренер вокального проекта «Голос. Діти» Дзидзьо, сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм расскажет историю веселого авантюриста из 90-х Михаила Дзидзюка, которого и сыграет Дзидзьо. Герой в прошлом стал участником научного эксперимента и «заморозился» в криокамере на 20 лет. Хотя он и проснется в современном мире, но умом, привычками, менталитетом останется в «лихих 90-х».

По сюжету сериала, семья Дзидзюков собирается продать свой старый дом в Вишневом и переехать жить в Киев. Но в собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу – своего родственника, который исчез 23 года назад. Теперь все изменится, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с «отмороженным» родственником, который еще и по всем документам является владельцем дома, выставленного на продажу.

Поскольку часть сюжета комедии происходит в прошлом, и главный герой Миша так и не осовременится в 2019 году, весь сериал будет передавать атмосферу 90-х. Ее зритель легко сможет узнать по одежде, вещам, сленгу и стилю тех времен: малиновых пиджаках, «джинсах-варенках» и давно забытых кассетах.

Кроме Дзидзьо, роли в сериале сыграли Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Владислава Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Либа, Надежда Кугай и Борис Книженко. А в одной из серий также появится певец Павел Зибров, который исполнит свой известных хит из 90-х.

Проект является собственной разработкой телеканала «1+1». Продюсеры комедийного сериала — Алена Еремеева и Дарина Жукова. Авторы сценария: Кирилл Тимченко, Павел Остриков, Юрий Русин и Роман Розенгурт. Производством проекта по заказу канала «1+1» занимался продакшн «Основа фильм». Продюсеры — Татьяна Куц и Виктория Горенштейн.

Ранее «Телекритика» сообщала, что певица Оля Полякова снимется вместе с Дзидзьо в комедии «Звезды по обмену». Фильм выйдет на экраны в 2020 году.

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!