Оля Полякова и DZIDZIO поменяются телами в новом фильме

Певица Оля Полякова раскрыла имя своего партнера по кинокомедии «Звезды по обмену». Компанию ей составит DZIDZIO. Об этом она сообщила во время эфира на радио «FM Галичина».

Оля Полякова не только исполнит главную роль, но и станет продюсером ленты. Это будет ее дебют в данном амплуа. Режиссером выступит Алексей Даруга. Производством фильма займется украинская компания, лауреат международных премий KINOROB.

«В этом году мы начинаем съемки своего фильма, который будет называться «Звезды по обмену». Немного спойлерну: две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, которые поменялись телами, борются за главную награду, но после обмена телами они будут делать все, чтобы никто из них не получил эту награду. Не на жизнь, а на смерть будет борьба. Думаю, что это будет очень крутая комедия, и она станет самым громкой и смешной комедией 2020 года. Еще никогда не называла имя, хотя все и спрашивают, кто будет звездным партнером… Это будет DZIDZIO, именно с ним мы поменяемся телами», — рассказала Оля Полякова.

Как актриса Оля Полякова дебютировала в январе 2018 года в комедии «Свингеры».

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что украинский фильм про пса-супергероя «Фокстер & Макс» готов к прокату.

Фото: Facebook-страница Оли Поляковой

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