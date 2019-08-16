Отказ от платного ТВ приводит к росту интернет-потребления

Компания OpenVault провела исследование поведения нескольких тысяч абонентов, которые в первом полугодии 2019 года отказались от пакетного предложения, включающего платное ТВ и ШПД (широкополосный доступ в интернет), оставив только интернет-услуги. И пришла к интересным выводам, что пользователи, отказавшиеся от Pay ТВ, через три месяца начинают потреблять на 70% больше интернет-трафика по сравнению с периодом, когда у них был доступ к телевизионному сервису, сообщает Rapid TV News.

Исследователи также проанализировали миллионы абонентов и выяснили, что среднее потребление трафика в домохозяйствах, пользующихся только ШПД, во втором квартале 2019 года составило 390,42 Гб. А среднее потребление трафика абонентов, у которых также подключена услуга платного ТВ, за этот период – 210,89 Гб. Разница между двумя типами абонентов в объеме трафика – 85%.

По данным OpenVault, потребление интернет-трафика в Европе во втором квартале 2019 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В США этот рост составил 25%. Доля европейских абонентов, которые потребляют больше 250 Гб трафика в месяц, на конец июня равнялась 22,13%. Это на 47% больше, чем год назад.

Напомним, «Телекритика» писала, что средний чек за платное ТВ в США снизился.

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