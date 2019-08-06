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Средний чек за платное ТВ в США снизился

от Telekritika
От Telekritika 384
Главная Новости Средний чек за платное ТВ в США снизился

Средний показатель ARPU платного ТВ в США за 2 года снизился на 10%.

Показатель ARPU платного телевидения в США упал на 10% с 2016 по 2018 год, а ежемесячные расходы потребителей на эту услугу снизились с $84 до $76. Такие результаты исследования местной консалтинговой компании Parks Associates сообщил ресурс Rapidtvnews.

Традиционные поставщики платного телевидения (MVPDs) сталкиваются с постоянными потерями подписчиков из-за растущего выбора у потребителей OTT-сервисов, поэтому они предлагают бюджетные пакеты и услуги vMVPD, чтобы дать альтернативу зрителям. 

Также Parks Associates сообщают, что онлайн-видео с подпиской является единственной категорией роста для видеоразвлечений, оплачиваемых потребителем, помимо платного телевидения. Операторы, борющиеся со снижением ARPU за отдельные услуги платного телевидения, стремятся использовать эту тенденцию. Они применяют разные подходы. Некоторые, в том числе Comcast и DISH, предлагают подписки на сторонние видеосервисы OTT и интегрируют их в свои интерфейсы. Партнерство дает операторам шанс выступить в качестве агрегатора контента. Другие, включая AT&T и DISH, расширяют свое конкурентное присутствие онлайн и внедряют услуги MVPD.

Отметим, в 2018 году от услуг американских операторов платного ТВ отказались 2,875 млн абонентов, в 2017-м – 1,510 млн. В I квартале 2019-го крупнейшие операторы платного телевидения в США, на долю которых приходится 95% всего рынка, потеряли около 1,325 млн абонентов. Совокупная абонентская база крупнейших операторов платного ТВ в США сейчас насчитывает 87,8 млн абонентов. Из этого количества 46,7 млн абонентов приходится на шесть ведущих кабельных операторов, 28,3 млн – на операторов спутникового ТВ и 3,9 млн – на vMVPD.

Фото: unsplash

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