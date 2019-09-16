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«Орел и решка» с Ивлеевой и Бедняковым стартует на «Интере» 29 сентября

от Telekritika
От Telekritika 750
Главная Новости «Орел и решка» с Ивлеевой и Бедняковым стартует на «Интере» 29 сентября

Главный принцип нового сезона – «Возможно все!»

В воскресенье, 29 сентября, в 11:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка».  В проект вернулись ведущие Настя Ивлеева и Андрей Бедняков. Канал сообщает, что главный принцип нового сезона – «Возможно все!».

«Я счастлива, что вновь путешествую с “Орлом и решкой”, – говорит Настя Ивлеева. – За полгода успела не на шутку соскучиться по поездкам, по команде, да и вообще по атмосфере, в которой создается тревел-шоу… В общем, мы с Андреем рады, счастливы и готовы делиться своими эмоциями с вами!»

Начнется сезон «Ивлеева vs Бедняков» в Милане и стартует на телеканале «Интер» в воскресенье, 29 сентября, в 11:00.

Ранее «Телекритика» писала, что в проект «Орел и решка» вернулись ведущие Настя Ивлеева и Андрей Бедняков.

Фото: «Интер»

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