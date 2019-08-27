Ивлеева и Бедняков возвращаются в «Орел и решку»

Начались съемки нового сезона «Орла и решки» под названием «Ивлеева vs Бедняков». Зрители увидят новые туристические маршруты, открытия и приключения, а также противостояние двух опытных телепутешественников – Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова.

«»Ивлеева vs Бедняков» – это не просто очередной сезон «Орла и решки», – рассказывает генеральный продюсер TeenSpirit Елена Синельникова. – Это совершенно новый уровень путешествий, где ведущие – далеко не новички, которые удивляются всему подряд. Это матерые волки путешествий, которые покажут зрителям, где и как лучше отдохнуть, что стоит увидеть своими глазами, а куда лучше и вовсе не соваться. Эти опытные туристы, казалось бы, объехали весь мир. Но на планете осталась еще уйма туристических направлений, где не бывал ни один из них: Новая Зеландия, Сидней, Милан, Колорадо! В этом сезоне Андрей Бедняков и Настя Ивлеева постараются, наконец, закрыть свой гештальт путешествий, а телезрители увидят один из самых ярких и незабываемых сезонов за всю историю проекта!»

Актер и пародист Андрей Бедняков стал ведущим «Орла и решки» в 2011 году, заменив Алана Бадоева в паре с Жанной Бадоевой. Позже его соведущими были Леся Никитюк и Настя Короткая. На счету Беднякова 8 сезонов проекта, он облетел почти 100 городов мира. Настя Ивлеева два года вела программу «Орел и решка. Перезагрузка» с Антоном Пушкиным и Евсеем Ковалевым.

«Мы внимательно читаем комментарии наших зрителей. И просьб «верните Беднякова» и «верните Ивлееву», по нашим подсчетам, больше всего. А желания наших зрителей – закон», – добавила Елена Синельникова.

В основе нового сезона заложено противостояние между двумя ведущими. «Они сами друг друга вызвали на этот «челлендж», – рассказывает Елена. – Каждый из них хочет доказать, что он лучше, смешнее, круче! Показать лучшее место для отдыха, дать полезней совет для туристов, залезть туда, куда другой бы не рискнул. Если раньше наши ведущие иногда могли отказываться от некоторых сложностей: не съесть какую-то гадость или не прыгнуть с гигантской высоты, то теперь у каждого есть конкурент-раздражитель, который обязательно его высмеет и попробует «переплюнуть» своего оппонента. Как бы то ни было, шоу теперь станет еще более захватывающим, и наши зрители от этого только выиграют».

Кто окажется круче в баттле Бедняков-Ивлеева, можно будет оценить уже в сентябре, когда состоится премьера нового сезона «Орла и решки» на канале «Интер».

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что на «Интере» также стартует 22-й сезон тревел-шоу «Орел и решка» с новыми ведущими.

Фото: «Интер»