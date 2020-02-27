Оля Полякова станет судьей шоу «Рассмеши комика» на «1+1»

Уже скоро на «1+1» состоится премьера нового сезона «Рассмеши комика». Партнершей Евгения Кошевого станет украинская артистка Оля Полякова, сообщает пресс-служба.

«Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное, чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не хочу их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно», — прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, в прошлом сезоне шоу судьями были Евгений Кошевой и Юрий Ткач.

Шоу «Рассмеши комика» выйдет в уже знакомом зрителям, не просто развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединятся в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Но если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены самостоятельно реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу. Отметим, что в прошлом сезоне, благодаря выигранным в проекте средствам, в разных городах Украины появились: инклюзивная сенсорная комната, площадка для детей с инвалидностью, кукольный театр и образовательный хаб. Также был проведен ремонт в приюте для собак и реализованы другие социальные инициативы.

Участниками нового сезона станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности, которые будут представлять такие города: Житомир, Сумы, Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов и Хмельницкий.

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Фото: «1+1»

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