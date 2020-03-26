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Александр Ткаченко призвал правительство остановить уничтожение украинской культуры

от Telekritika
От Telekritika 485
Главная Новости Александр Ткаченко призвал правительство остановить уничтожение украинской культуры

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики призывает не допустить сокращения бюджета на развитие сферы культуры.

Александр Ткаченко, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, инициировал публичное обращение от представителей креативных индустрий к Правительству и Президенту Украины, в котором призывает не допустить сокращения бюджета на развитие сферы культуры, сообщает пресс-служба.

«Сегодня я инициировал публичное обращение представителей креативных индустрий в Правительство и Президента Украины, в котором призываю не допустить сокращения бюджета на развитие сферы культуры.

Убежден, что в ситуации, когда такие решения принимаются тайно, без привлечения к обсуждению депутатов и Комитета в целом, только публичность и поддержка представителей индустрии может уберечь украинскую культуру и всю нашу нацию от драматических последствий. Без всего, что сфера культуры создала за последние годы – Украина не имеет будущего»,  – прокомментировал Александр Ткаченко.

Мы публикуем полный текст обращения.

Обращение представителей креативных индустрий к Правительству и Президенту Украины

Исключительная ситуация из-за распространения эпидемии коронавируса, к сожалению, не только провоцирует экономическую стагнацию, драматически влияет на состояние медицинской системы и угрожает жизни и здоровью украинцев. Тема кардинального сокращения расходов на культуру Министерством финансов представляет угрозу сокрушительных последствий для государства.

Как граждане своей страны, поддерживаем целесообразность рациональных ограничений, однако сокращение бюджета на развитие креативных индустрий приведет к кризису в сфере культуры. Как следствие, достижения последних лет будут сведены на нет, тысячи украинцев гарантированно останутся без рабочих мест, а проекты, способствующие формированию национальной идентичности, будут остановлены.

Учитывая всю драматичность прогнозируемого развития событий, мы требуем остановить уничтожение украинской культуры и изменить подходы правительства к финансированию. Без всего, что было создано за последние несколько лет – наше государство теряет национальную свободу и историческую независимость. А без этого Украина не будет иметь будущего.

Напомним, ранее стало известно, что комитет Ткаченко призвал Минфин не сокращать бюджет культурных проектов.

Фото: Александра Йорк

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