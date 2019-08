Олег Винник станет ведущим второго эфира «Танців з зірками»

View this post on Instagram

Готові до вибухової новини? 🔥 У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти «Ніно», «Вовчиця» танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти. ⠀ «Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально», – розповідає артист. #танціззірками