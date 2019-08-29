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Олег Винник станет ведущим второго эфира «Танців з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 1852
Главная Новости Олег Винник станет ведущим второго эфира «Танців з зірками»

Олег Винник будет встречать участников проекта на балконе после их выступлений.

В прямом эфире нового сезона «Танців з зірками» 1 сентября в 21:00 Олег Винник появится в роли ведущего. Он будет встречать участников на балконе после выступлений, поддерживать их и узнавать мнение по поводу оценок от судей проекта Франсиско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы.

«Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно», – отметил Олег Винник.

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Готові до вибухової новини? 🔥 У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти «Ніно», «Вовчиця» танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти. ⠀ «Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально», – розповідає артист. #танціззірками

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Пресс-служба сообщает, что Олег Винник также выступит с песней «Роксолана». А вот продемонстрирует ли он танцевальные па, продюсеры держат в секрете.

Напомним, 25 августа на канале «1+1» состоялся первый прямой эфир нового сезона «Танців з зірками». Премьера  стала лучшей программой дня. Рейтинг составил 4,9%, доля 21,4% по аудитории 18-54 (50+), что превысило показатели программ на других каналах. Общий охват премьеры танцевального шоу составил 5,7 миллиона телезрителей.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что «1+1» вышел в топ телесмотрения на прошлой неделе благодаря премьерам развлекательных шоу.

Фото: «1+1»

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