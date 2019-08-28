Телерейтинги: «1+1» начинает сезон и выигрывает

В выходные доминировали новый «Вечерний квартал» и «Танці з зірками», в прайме будней зашел на очередной повтор сериал «Сваты». В честь Дня Независимости каналы немного изменили свою сетку, показывали праздничные концерты и спецвыпуски новостей. Канал «Украина» показал премьеру новой 4-серийной мелодрамы «Чужая» от «Армада фильмс», а также собственный концерт с участием украинских артистов. Канал «2+2» начал новый сезон с показа в прайме будней сериала «Ментовские войны. Харьков 2». В воскресенье из отпуска вернулись итоговые новостные программы ICTV, «Украины» и «1+1».

Развлекательные шоу

«1+1»



На День Независимости Украины, в субботу, канал показал новый выпуск «Вечернего квартала» (21:40). Первый выпуск с «новым Владимиром Зеленским» – Юрием Великим, оказался в топе смотрений праздничного дня – 19,4%/16,7% (18-54, 50k+/18-54). Неделей ранее повтор набрал, конечно, намного меньше – 10,7%/9,8%.

Утром в субботу с отличными показателями прошла трансляция праздничного парада «С Днем Независимости, Украина! Мы разные, но мы едины!» (09:30) – 22,2%/20% (18-54, 50k+/18-54). Повторы «Світського життя» (суббота, 23:30) приблизительно на том же уровне – 11,1% по 18-54 (50k+) и 9,3% по 18-54, после 10,3% и 8,8% соответственно.

В воскресенье на «1+1» стартовал шестой сезон шоу «Танці з зірками» (21:00), сорвав отличные цифры он вышел в топ недели – 21,4%/16,4% (18-54, 50k+/18-54).

Пятничные выпуски «Лиги смеха» (20:20) остаются на том же уровне – 9,2% по 18-54 (50k+). После прошел дайджест шоу «Киев вечерний» (00:50) – 11,1%/11,5%.

По будням «Секретные материалы» (понедельник – четверг, 20:20) балансируют на грани среднего по каналу. Начали с 11,7%, а закончили в четверг 7,7% (18-54, 50k+).

ICTV

«Дизель Шоу» пока выходит в формате дайджеста, но продолжает оставаться самым популярным шоу вечернего прайма пятницы (20:10) – 18% по 18-54 (50k) (против 15,5% неделей ранее) и 15,5% по 18-54.

«Украина»

На День Независимости канал показал концерт «С Днем рождения, Украина!» (20:00) – 14% по обеим аудиториям. А сразу следом за ним – концерт «Музыкальная платформа Украины» (22:30) – 10,9% по 18-54 (50k) и 12,7% по 18-54.

«Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) стабильно удерживает аудиторию: начала неделю с 11,5% по 18-54, такие же цифры держались вторник и среду, в четверг просели до 10,2%, пятница – 10,8%.

«Новый канал»

На «Новом» продолжаются повторы второго сезона «Аферистов в сетях» (понедельник, 16:50–21:00) – 9,2% по 18-54 (50k+) (неделей ранее – 5,6%). Днем со вторника по четверг канал крутил повтор «Заробітчан» (12:50–17:00) – начали со средних 6,1%, закончили с 7,1%. Со вторника по четверг канал транслировал в прайме повторы шоу «Хто зверху?» (17:00–21:00): вторник – средний 8% по 18-54 (50k), среда – 6,3%, четверг– 6,6%.

ТЕТ

Новое реалити-шоу «СуперЖінка», стартовавшее неделей ранее в вечернем прайме, продолжает оставаться ниже среднего по каналу (понедельник – пятница, 19:00). Понедельник – 3,5%/3,4% по 18-54/18-54 (50k+). Вторник – 2,7%/2,2%. Среда – 4,1%/3,9%. Четверг – 3,7%/3,1%. Пятница – 2,9%/3,6%. И все же это чуть лучше, чем премьерная неделя, когда показатели даже близко не доходили до 3%.

Новый сезон скетчкома «Танька и Володька» (понедельник – четверг, 21:00) стартовал аналогично неделей ранее. Остается на том же уровне – понедельник начал с 4,1%/3,3% по 18-54/18-54 (50k+), четверг закончил с 4,1%/3,2%. Хотя на премьерной неделе поднимался и до 6%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья продолжает сдавать 10-й сезон «ПроФутбола» (23:00) – 3,4% и 1,6% по 18-54/18-54 (50k+) против 4,66% и 1,96% неделей ранее. В субботу на канале прошла трансляция футбольного матча «Динамо» (Киев) – «Олимпик» (Донецк) (19:20) – 5,8% и 4% по 18-54/18-54 (50k+).

«Интер»

Канал отметил День Независимости концертом «Украина от А до Я» (13:50) – 5,5%/6,1% по 18-54/18-54 (50k+). А вечером в ту же субботу показал юбилейный вечер Софии Ротару (22:20) – 6,9%/7,3% по 18-54/18-54 (50k+).

Сериалы

«1+1»

В вечернем прайме будней канал начал повтор «Сватов» (понедельник – четверг, 20:50). И не прогадал, сериал моментально начал выбиваться в топы смотрений. Понедельник начал с 11,7% по 18-54 (50k+), закончил с 13,8%. Высшей точкой стали 18% в четверг, пятницу закончил с 15,1%, всю неделю ниже 11% не падал.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (по будням, 17:20) начал с 11,2% по 18-54 в понедельник, 13,7% – во вторник, упал до 10,9% в среду, но набрал до 12,7% в четверг, закончил с 11,7% в пятницу. «Величественный век» (по будням, 14:40): сериал начал с 10,8% по аудитории 18-54 в понедельник; 15% и 14,4% – во вторник и среду; 15,1% – в четверг, закончил с 12,4% в пятницу.

«Украина»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Отдай мою мечту» (21:00). Он начал неделю со средних показателей за две серии 12% по аудитории 18-54, вторник – 12,5%, среда – 13,1%, четверг – 13,2%. В предпрайме повтор «Женского доктора 3» (14:30–18:00) собирает 9–12,5%.

В субботу показали повтор 4-серийки «Клянусь любить тебя вечно» (10:50) – средний 13,2%. Далее прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Чужая» (15:30): первая серия (15:30) – 11,4%, вторая (16:20) – 14,9%, третья (17:10) – 15,5%, четвертая (18:10) – 16,2%. В воскресенье с утра ее повторили (09:00) – средний 11,4%. Следом прошел повтор телефильма «Все еще будет» (12:50) – средний 10,2%. А дальше, мелодрама этого года «Верни мою жизнь»: до перерыва на новости (17:00) – 12%, после (20:00) – 11,4%.

СТБ

В прайме будней повтор сериала «Крепостная» (21:00, понедельник – четверг) прошел в приделах 4-7,5% по 18-54/18-54 (50+).

«Интер»

В прайме будней (21:00) канал продолжил повтор сериала «Следователь Горчакова». Выше 5,3% показатели не поднимались, не падали ниже 3,5%. В субботу в прайме (17:10–22:00) повторный показ серий за неделю начался с доли 4,1% по 18-54, а закончился с 4,6%. В воскресенье в 12:00 две последние серии «Бремя истины» собрали всего лишь 3,6% и 2,4%, соответственно.

«2+2»

Показывать 4 сезон «Опера по вызову» закончили в понедельник (19:30) – 5,9%/6,9% (18-54, 50k+/18-54). Его место в вечернем прайме будней занял сериал «Ментовские войны. Харьков 2»: понедельник начал с 6,8%/7,2% (18-54, 50k+/18-54), всю неделю показатели сериала оставались около 5–7%.

НТН

Прайм-тайм будней телеканала практически добивают западные сериалы: британский «Смерть в раю» (19:30) и американо-канадский «Хейвен» (21:30) – увы, но только в приделах 1–2,4%.

Кино

В субботу «Новый канал» крутил украинское кино в честь Дня Независимости: «Похищенная принцесса. Руслан и Людмила» (15:00) – 9,2% по 18-54, «Сторожевая застава» (16:40) – 11,7%, «Давай танцуй» (18:50) – 12,9%. «Секс и ничего личного» (21:00) – 8,2%, «Одинок по контракту» (23:00) – 7,7%. В воскресенье показали: «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (19:00) – 9,3%, «Лара Крофт-расхитительница гробниц: колыбель жизни» (21:00) – 10,6%, «Сдохни» (23:00) – 12,8%.

На ICTV в субботу показывали: «Полицейская академия 4. Квартальная охрана порядка» (19:30) – 8% по 18-54, «Полицейская академия 5. Операция Маями-Бич» (21:10) – 11,3%, «Танго и Кэш» (23:00) – 10,9%. В воскресенье в пик-прайме повторялся фильм «Храброе сердце» (20:40) – 7,2%, «Патриот» (00:00) – 9%. Собственно, «Полицейская академия» шла всю неделю в приделах 8-10,5% в пик-прайме будней (21:30) вместо нового сериала «Контакт».

СТБ продолжает транслировать в прайме будней американские фильмы. Самым успешным кинопоказ был в четверг, когда вещатель показал комедию «Предложение» (18:50) – 8,4%/8,9% по 18-54/18-54 (50+). В пятницу «Чего хотят женщины» (19:20) – уже 4,8%/7,8%.

На «Интере» в вечернем прайме пятницы показали фильм «Последний бриллиант» (21:00) – 3,2%/2,7% (18-54/18-54 [50k+]), в прайме воскресенья канал повторял фильм «007. Координаты “Скайфолл”» (20:30) – 4%/3,9%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил мультфильм «Ледниковый период. Континентальный дрейф» (21:00) – 7,7% по 18-54. На «2+2» в субботу показали фильм «Боксер» (21:30), взял 4,6%/2,6%; а после – «Смертельный ринг» (23:10) – 6,1%/3,7%. В прайме воскресенья «Правдивая ложь» (20:10) – 6,4%/4,9%.

В прайме пятницы на «2+2» очень успешно прошел экшен «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (21:30) – 7% и 4,3% (18-54 [50k+]/18-54); в прайме воскресенья очередной повтор экшена «Правдивая ложь» (20:10) взял 6,4%/4,9%.

Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Итоговые новости

Итоговые новости на каналах вернулись после отпуска. «ТСН. Тиждень» («1+1», воскресенье, 19:30) – 16,8%/16,5% (18-54 [50k+]/18-54); «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – 11,6%/10,3%; «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – 9,9%/10,7%. Кроме того, в День Независимости выходили спецвыпуски новостей: «ТСН. Спецвыпуск» («1+1», 19:30) – 10,1%/11,7%; «Факты. С Днем Независимости, Украина!» (ICTV, 18:50) – 9,4% по обеим аудиториям; «Сегодня. Спецвыпуск» («Украина», 19:00) – 13,8%/14%.

Фото: «1+1»