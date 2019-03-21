⚡Олег Черныш объявил бойкот в Нацсовете из-за общественных радиостанций

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 21 марта не смог собрать кворум. Вместо шести членов регулятора на заседании присутствовало пять человек. Изначально не было из-за командировки первого заместителя главы регулятора Ольги Герасимьюк. Олег Черныш покинул заседание в самом начале. Глава Нацсовета Юрий Артеменко негативно оценил действия коллеги. Следующее заседание регулятора состоится 28 марта.

В начале заседания член Нацсовета Олег Черныш, назначенный по парламентской квоте, объявил бойкот заседанию из-за того, что 14 марта президентская четверка регулятора не поддержала его предложение объявить форматный конкурс на 14 FM-частот в областных центрах для развития сети радиостанции «Промінь», относящейся к радиостанциям Национальной общественной телерадиокомпании Украины. «Вчера посмотрел ваше выступление в “Укринформе” о росте песен на украинском языке. Это широко освещалось в Facebook. Потом я почитал комментарии, которые были там. Комментарии относились к тому, что Нацсовет не выполняет свои функциональные обязательства, возложенные на него законодательством по обеспечению общественного вещателя нужными частотами. Я бойкотирую это заседание. Не вижу другого выхода, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме», – сообщил член Нацсовета, после чего покинул заседание.

Юрий Артеменко указал на недофинансирование НОТУ – это главная причина того, почему Нацсовет не дает частоты для развития сети общественных радиостанций. «Я не знаю, какие комментарии читает наш коллега, я знаю что НОТУ довольна нашей работой. Мы очень много сделали для развития вещания. Есть объективные обстоятельства, и Сергей может подтвердить – несколько дней тому назад НОТУ отказалась от вещания на средних волнах именно там, где доносится голос правды ко всем другим государствам. Для меня это еще один пример. Если нет денег, незачем раздавать частоты. Сначала нужно решить вопрос финансирования, приоритетов. Проще всего сказать “я ушел” и не выполнять функции, которые дало тебе государство. Ты должен сидеть, говорить, доказывать, бороться, убеждать. А это, как по мне, позиция страуса», – отметил Юрий Артеменко.

Сергей Костинский, курирующий в Нацсовете конкурсы, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Отдельные коллеги политизируют нашу работу. Создаются проекты решений о назначении внеплановых проверок в тех случаях, которые должны решаться судом, и у нас нет оснований объявлять проверки. Это инициирование политического давление на вещателей. Сейчас политизация происходит следующим образом: есть несколько людей, которые комментируют и у меня на странице, я нахожусь с ними в конструктивном диалоге, комментирую все. Если посчитать, самое большое количество частот получило Общественное вещание. Благодаря этому мы построили самую мощную ФМ-сеть. Ни одна частная сеть не может сравниться с сетью “Украинского радио” (у сети нет частот в Харькове, Одессе и Ивано-Франковске. – Ред.). Мы начали строить сети “Променя” и “Культуры”. Сейчас идет конкурс на Киев, где выставлено 4 частоты, после которых у нас будет стратегическое видение того, как мы будет проводить следующие конкурсы. Не хотел бы об этом говорить, но Общественное вещание отказывается от частоты 549 кГц в Луче Николаевской области. Это единственная радиостанция, которая покрывает Крым на 80%. И в таких случаях, когда человек не ориентируется в ситуации с радиовещанием НОТУ и делает такие заявления… Может он бы с нами консультировался? Когда большой холдинг отказывается от частот, это говорит о его непростой финансовой ситуации. Мы от своих обязательств не отказывались – мы должны строить сеть Общественного вещания».

Напомним, 14 марта, отказывая в конкурсе Юрий Артеменко также указывал на финансовое состояние НОТУ. Заместитель председателя Ульяна Фещук пожаловалась на законодателя, обязывающего обеспечить ФМ-покрытием общественные радиостанции. Валентин Коваль назвал вынесение на конкурс киловаттных передатчиков «встряской для рынка». Сергей Костинский указывал на другие приоритеты по строительству ФМ-сети военно-патриотического радио «Армии ФМ», информационно-публицистического (имеется в виду «Прямой ФМ»), культурно-образовательного и нишевого музыкального. Под последним имеется в виду нишевая радиостанция джаза и классики, которую запускает «Тавр медиа».

Как сообщалось ранее, 14 марта попытка Олега Черныша вынести частоты на конкурс для Общественного радио стала уже второй. Первая состоялась в сентябре 2018 года, но члены Нацсовета ее не поддержали, отметив необходимость доработать конкурсные требования и отдать часть частот для развития «Армии ФМ». В октябре чиновники провели ФМ-конкурс с признаками коррупции, в ходе которого оказалось, что НОТУ не подалась на ряд свободных частот.

Фото: пиксабей